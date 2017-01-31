«Ворскла» вперше перемогла на зборах у Туреччині

31.01.2017 Поділитися

У третій грі передсезонної підготовки «ворскляни» зустрічались із одинадцятою командою болгарського чемпіонату – ФК «Пірін» з міста Благоєвград.

ТМ. «Ворскла» — «Пірін» - 2:1 (2:1)

Голи: Загорулько (41), Хльобас (45) — Кощрна (14)

«Ворскла»: Шуст (Вічний, 46), Остапенко, Чеснаков (Ковтун, 72), Сапай (Кушніренко, 60), Шарпар (Тищенко, 67), Ребенок (Кунєв, 67), Ткачук (Насібулін, 55), Кравченко, Загорулько (Шаповал, 60), Хльобас (Одарюк, 55), Мякушко (Зарічнюк, 55).

Головний тренер: Василь Сачко

«Пірін»: К. Костов, Башлієв, Попєв, Сандєв, Ніколов, Старокін, Костадінов, Кощрна, Тасєв, Суда, С. Костов.

Головний тренер: Стефан Геньов

Початок гри засвідчив, що гра буде бойовою. Та гол «Піріна» на 14-й хвилині, можна сказати, виник з нічого. Куля опинилася у воротах Шуста, але полтавці одне одного підбадьорили, й планомірно стали розвивати свої атакувальні дії. Гол, як то кажуть, назрівав, і кількість створених епізодів поблизу воріт Костова давала зрозуміти, що ось-ось рахунок стане рівним.

На 41-й хвилині Мякушко подав зі штрафного, а найспритнішим серед великої кількості тих, хто намагався забити, виявився форвард «біло-зелених» Артур Загорулько, який вже з позиції лежачи вразив порожню рамку – 1:1.

Упіймавши кураж, полтавська дружина полетіла вперед, немов на крилах, у результаті чого Хльобас, скориставшись передачею Ребенка, з лівої ноги забив другий м’яч «Ворскли» в цій зустрічі.

По перерві полтавські тренери багато експериментували зі складом, виконавши ряд замін, та навіть при цьому команда мала щонайменше три стовідсоткових можливості вразити ворота. Шаповал, Дегтярьов та навіть захисник Остапенко ледь-ледь не записали свої імена у графі голи до протоколу арбітра.

Заключний на першому турецькому зборі товариський матч полтавці проведуть 1-го лютого проти чеської «Карвіни».

Віктор Карпенко