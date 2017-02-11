«Ворскла» здобула вольову перемогу над «Шахтарем»

11.02.2017 Поділитися

Полтавці обіграли білоруський «Шахтар» із Солігорська у другому товариському матчі останніх турецьких зборів.

«Ворскла» 2:1 «Шахтар»

Голи: Одарюк (58), Хльобас (84) – Януш (29)

«Ворскла»: Шуст, Сапай, Пердута, Чеснаков, Матвеєв, Ребенок, Мякушко, Кравченко, Зарічнюк, Ткачук, Загорулько.

Запасні: Сарнавський, Одарюк, Хльобас, Остапенко, Даллку, Квасний, Саків, Тищенко, Мельник, Кунєв, Шаповал.

«Шахтар»: 16.Бушма, 19.Позняк, 48. Рибак, 4.Янушкевич, 3.Матвейчик, 29. Багарім, 5. Црпуля, 8.Селява, 20.Сойрі, 9.Хижниченко, 10.Януш.

Запасні: 7.Алєкшевич, 17.Олешкович, 6.Бурко, 12.Лаптєв, 2.Шубін, 24.Пилиповець, 44.Садовський.

Програючи по ходу матчу «Ворскла» все ж змогла заволодіти ініціативоюі, спочатку відновити паритет, а потім вийти вперед у рахунку.

Нагадаємо, це друга перемога полтавців у рамках передсезонних навчально-тренувальних зборів.

Перший матч на цих зборах «Ворскла» звела в нічию у зустрічі з «Будучностю». А наступну гру полтавці проведуть з узбекським «Алмаликом».

Віталій Кравченко