«Ворскла» зійдеться з «Карпатами», а «Полтава» та «Кремінь» – із лідерами

21.05.2017 Поділитися

У поєдинку 30-го туру чемпіонату України Карпати в спробі відірватися від Дніпра зіграють проти «Ворскли», яка явно хоче обійти в таблиці «Сталь». Трансляція матчу на каналі «Уніан».

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Грисьо, Вербний - Чеснаков

Втрати обох команд стосуються дискваліфікованих гравців, тоді як серйозних травм у гравців двох команд немає. Зробили важливий внесок у камбек проти «Дніпра» Назар Вербний і Максим Грисьо. Сьогодні вони зіграти не зможуть через перебір карток. Зате відбув свою дискваліфікацію колишній гравець «Ворскли» Олексій Дитятьєв, який повинен допомогти «Карпатам» сьогодні. У полтавців пропускає матч капітан команди Володимир Чеснаков.

«Карпати» (орієнтовний склад): Боровик – Мірошниченко, Лобай, Нестеров, Дитятьєв, Матвієнко – Ксьонз, Кльоц, Голодюк, Худоб'як – Гладкий

«Ворскла» (оріентровочний склад): Шуст – Сапай, Даллку, Чижов, Ребенок – Ткачук, Кравченко – Пердута, Шарпар, Мякушко – Хльобас

Прев'ю

Здійснивши настільки неймовірний виїзний камбек, як у «Дніпрі», львівські футболісти мали отримати величезний заряд позитивного настрою, який допоможе їм здолати іншу зелено-білу команду «Ліги Парі-Матч». Із другого боку, полтавці не можуть бути особливо задоволеними через нічию із «Зіркою». Більшість експертів, із огляду на рівність команд, ставить на нічию у стартовому поєдинку неділі.

Історія протистояння

Всього зіграно 39 ігор: + 12 = 13-14 38:42

На полі «Карпат»: + 9 = 3-7 24:18

Останній матч на полі «Карпат» (05.11.2016): «Карпати»1:0 «Ворскла» (Бланко-Лещук, 24).

«Карпати» в чемпіонаті не пропускають голів від «Ворскли» в перебігу 194-х хвилин.

Цікаві факти

Клубна рекордна гостьова Безнічийна серія «Ворскли» в чемпіонаті з 27 серпня минулого року триває вже 12 ігор: 5 вікторій і 7 поразок.

«Карпати» з 14 вересня 2014 року в чемпіонатах більше 1 голи за матч «Ворсклі» не забивають.

Львівський клуб у 2017 році на «Арені Львів» в 5-ти матчах ще не програвав: 4 перемоги і нічия.

Василь Сачко проведе 110-й матч у чемпіонатах біля керма «Ворскли», а Олег Дулуб – 20-й в «Карпатах».

15-й гол у чемпіонатах може забити В'ячеслав Шарпар, Павло Ребенок, 10-й - Андрій Ткачук (всі - з «Ворскли»).

40-й матч у чемпіонатах проведе асистент арбітра Максим Чос (Київ).

Микола Кривоносов вперше в Прем'єр-лізі буде судити матч за участю «Карпат». «Полтава» – «Десна»

21 травня 2017 рік. 17:00. м. Полтава. «Лтава»

Перше коло – 1:0

Дискваліфіковані: немає – немає

«Десна» веде відчайдушну боротьбу за срібні медалі та підвищення в класі. Вона здобула чотири перемоги поспіль (над «Арсеналом» у минулому турі), а її безпрограшна серія становить уже 12 матчів. Тому чергова перемога може стати «чортовою дюжиною». Чи вплинуть так собі забобони?

Господарі опинилися уже в нижній половині таблиці. Раніше підтримкою для них були виїзні матчі, однак вражаюча переможна серія, яка нараховувала в гостях шість матчів, обірвалася мінімальною поразкою в Краматорську. Це вже друга поспіль поразка після домашньої від «Колоса».

У першому колі завдяки голу Трояновського «Полтава» обіграла «Десну» на «Оболонь-Арені», і це одна із лише двох домашніх поразок для чернігівців, які весь сезон приймають суперників в інших містах.

«Кремінь» (Кременчук) – «Балкани» (с.Зоря, Одеська область)

21 травня 2017 рік. 15:00. м.Кременчук, «Кремінь-Арена» мені Олега Бабаєва»

Арбітр – Олександр Солов’ян (Київ)

Перше коло – 0:1

Дискваліфіковані: немає – немає

Вочевидь, центральний матч туру й один із найважливіших поєдинків, які ще залишилися між групою лідерів. «Кремінь» іде третім із 64 очками й уже в цьому турі офіційно гарантує собі бронзові медалі. А ось «Балкани» з 53 очками ведуть відчайдушне переслідування «Реал Фарми» та четвертого місця.

У випадку перемоги шанси гостей на стикові матчі суттєво підвищуються, тому, звісно, вони їдуть у Кременчук за очками. Тим більше, що мінімальна перемога над «Нікополем» завдяки пенальті від М.Златова у минулому турі стала для «Балкан» уже четвертою поспіль.

Рівно стільки ж не знають поразок і кременчужці (три перемоги та одна нічия). У минулому турі підопічні Ященка забили сім м’ячів без відповіді у ворота «Суднобудівника» на його полі.

Важлива обставина: ще з минулої осені «Кремінь» не програє вдома упродовж уже 11 матчів поспіль (9 перемог і лише 2 нічиї). Цього року на своєму полі команда взяла 11 очок із 15 можливих.

Віктор Карпенко