Вперед у минуле: у Полтаві відкрили виставку речей з СРСР

19.05.2017 Поділитися

До Дня працівника музею Полтавський краєзнавчий музей відкрив нову виставку «Між минулим і майбутнім», котра стала підсумком роботи за 5 років. Серед її експонатів – речі з СРСР.

Серед експонатів нової виставки музею увагу привертають радіоприймач, телевізор, пилосос 60 рр., персональний комп’ютер 90 рр. та інші нині незнайомі молодшим поколінням побутові й технічні прилади.

– Окремий куточок ми відвели задля раритетних речей радянської доби. Тут розміщена кіноапаратура, радіоприймач «Балтика», чорно-білий телевізор «Неман», пилосос «Ракета», вібраційно-пральний пристрій 1959 року, – тобто ті речі, які вже відходять у минуле, і сучасне покоління з ними не знайоме, – зазначила старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондів Оксана Солома.

За словами працівниці музею, такі експонати можна знайти чи не в кожній родині, якщо поритися на балконі чи горищі. А музей, вважає науковець, покликаний збирати та представляти всі епохи, до якої тепер входить і радянська.

Віктор Карпенко