Врятувати рядового Злочевського (розслідування)
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За три роки після Майдану жоден із високопосадовців часів Віктора Януковича, які забезпечували своє безбідне життя в тому числі за рахунок доступу до бюджетних ресурсів, так і не опинився у в'язниці. Ба більше, постмайданна прокуратура частину кримінальних проваджень щодо них «спустила на гальмах» або й зовсім закрила. А тепер, схоже, українські можновладці ще й почали відбілювати імідж людей із найближчого оточення президента-втікача. Бо ж як іще трактувати участь віце-прем’єра, голови податкового комітету парламенту та заступника міністра енергетики у форумі в Монте-Карло, організованому екс-міністром екології Миколою Злочевським, який після Майдану виїхав з країни?
У мережі не вщухає скандал навколо звіту компанії Burisma Group із Форуму енергетичної безпеки в Монако. На фото з цієї події журналісти «Схем» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») помітили цікаву деталь: поряд із міністром-втікачем Миколою Злочевськимопинились діючі українські високопосадовці.
Частина української делегації разом з Миколою Злочевським на Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло
Це викликало неабиякий резонанс: публікації в ЗМІ, обурені коментарі в соцмережах та заяви інших можновладців. Все через те, що мільйонер, із яким сфотографувались, – людина з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. За три роки після Революції гідності бізнес Злочевського без проблем працює, його самого знято з розшуку, а кримінальні справи що до нього українською Генпрокуратурою закриті одна за одною. Тож тепер міністр-утікач не тільки спокійно зустрічається із впливовим народним депутатом Ігорем Кононенком, а й показується на публіці з іншими українськими високопосадовцями: віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко.
Двоє чоловіків, дуже схожих на Ігоря Кононенка та Миколу Злочевського, зустрічаються у Відні. Фото з Facebook Ольги Василевської
Уже наступного дня після публікації «Схем» у кулуарах парламенту депутат від президентської фракції Ніна Южаніна розповідала журналістам, що взагалі не в змозі ідентифікувати Злочевського: «Я до цих пір не знаю, що це – він. Мені здається, якщо порівняти цю людину з людиною, що була в нашій країні – це різні абсолютно по типажу люди. Його впізнати неможливо, по-перше. А я цю людину не знала до цього і не знаю зараз. Ви бачите, як використовують політиків люди, яким треба іміджевий плюсик поставити».
Ніна Южаніна виступала на тлі банера Burisma Group, але була «не в змозі ідентифікувати Злочевського»
А от на Володимира Кістіона обурені запитання посипались прямо у залі парламенту. На них він відповів так: «Його (форуму – ред.) організатором виступав Інститут Адама Сміта (Adam Smith Institute – ред.) (...) Хто був учасником цього форуму, ну, принаймні мені було невідомо до прийняття участі».
При цьому віце-прем’єр зауважив, що зі Злочевським «було фотографування після панелі»: «Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, і екс-президент (Польщі – ред.) Олександр Квасьневський, тому я дякую за увагу (сміється)».
Вираз обличчя Володимира Кістіона після відповіді на обурені запитання у залі парламенту про візит на форум у Монако
Чи міг Володимир Кістіон справді не знати про присутність Злочевського на форумі? На відео зняте президентським «5 каналом» (який також літав у Монако на запрошення організаторів) видно, як він віч-на-віч спілкується з міністром-втікачем.
Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон та екс-міністр екології часів Януковича Микола Злочевський під час форуму в Монте-Карло
За чий кошт гуляли?
Хто ж спонсорував усі витрати на організацію дорогого форуму? Адже витрачатись було на що: захід організували у яхт-клубі Монте-Карло, оплатили недешеві перельоти гостей. До того ж, за даними «Схем», їх, поселили у п’ятизірковому готелі Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Зняти у ньому на добу стандартні кімнати коштує від 240 до 430 євро, а найрозкішніші – майже за 30 тисяч євро.
Журналісти офіційно запитали в усіх учасників форуму, хто ж платив за те, щоб його відвідали українські високопосадовці. А також надіслали запит на ім’я Миколи Злочевського до Burisma Group, на який отримали таку відповідь (від 13 червня 2017 року): «Burisma Group виступила партнером Форуму з енергетичної безпеки, що відбувся у Монако 2 червня (...) Інформація, яку Ви запитуєте, не належить до компетенції компанії та стосується безпосередньо організатора заходу Adam Smith Conferences».
Заступник міністра енергетики Наталія Бойко каже, що помітила причетність Burisma Group до організації заходу, але запросили її від імені поважного британського дослідницького Інституту імені Адама Сміта: «Моя поїздка була оформлена як відрядження. Згідно з процедурою, відповідне ТЗ на відрядження було погоджено в Кабінеті міністрів України та Міністерстві закордонних справ».
Наталія Бойко «помітила причетність Burisma» до організації заходу, але стверджує, що запросив її на подію Інституту Адама Сміта
«Схеми» запитали і в депутата Ніни Южаніної, хто оплачував її поїздку на форум та чи була та офіційною. Вона стверджує, що за неї платила Adam Smith Conferences, але на захід їздила з власної ініціативи: «Це не було відрядження, оскільки у Верховній Раді не був пленарний тиждень. Поїздку на форум було здійснено на запрошення зробити доповідь. При цьому, у Верховній Раді на цей час була запланована робота з виборцями».
Законний подарунок чи порушення?
Експерти з права та політики зазначають, що закон чітко кваліфікує дії високопосадовців, які приймають в подарунок такі поїздки, не будучи у відрядженні, як, наприклад та сама Ніна Южаніна.
«Якщо у особи не було такого офіційного наказу про відрядження, це може вважатися подарунком, тому що вона літала так би мовити для себе, і тоді це буде порушенням вимог закону про отримання подарунків тому, що послуги, які отримала така особа, по-перше, переважають ліміт на отримання таких подарунків. Ліміт на одержання подарунків становить один прожитковий мінімум, а саме 1554 гривень», – зазначає експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко.
Вочевидь переліт та ночівля в люксовому готелі коштували щонайменше понад півтори тисячі гривень. Чітко про правила говорить і НАЗК, яке у своєму роз’ясненні щодо одержання подарунків наголошує: «Не вважається отриманням доходу покриття третьою особою (наприклад, міжнародною організацією, державними органами іноземної держави тощо) витрат на участь суб’єкта декларування (члена його сім’ї) у заході (семінар, конференція, переговори тощо), що проводиться в іншому місті чи за кордоном (наприклад, оплата витрат на подорож до місця проведення заходу, проживання та харчування), за умови, що така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб’єкта декларування».
Віце-прем’єр Володимир Кістіон скасував призначене для «Схем» інтерв’ю та замість відповіді на запит опублікував заяву у мережі Facebook.
У Кабміні кажуть що віце-прем'єра Кістіона (на відміну від Южаніної) на захід Миколи Злочевського відправили офіційно – у відрядження. Ще й видали добові з бюджету: «Володимир Кістіон 1-3 червня 2017 року перебував у відрядженні. Добові виплати, пов’язані з відрядженням, відшкодовувалися за рахунок коштів Господарсько-фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету міністрів».
Російський слід організаторів
Окремої уваги заслуговує сама компанія Adam Smith Conferences, яка заявляє про покриття витрат українських високопосадовців і яка так співзвучна з ім’ям поважного інституту.
Про зв’язок двох компаній ми запитали одного з організаторів форуму в Монако. Ось як він пояснює використання обох назв в офіційних листах: «Adam Smith Conferences афілійовані з Інститутом Адама Сміта. Сам Інститут не є комерційною організацією, і Adam Smith Conferences діє як компанія, що залучена в комерційну активність задля підтримки різноманітних програм (...) Це був чудовий захід, організований Adam Smith Conferences чи Інститутом Адама Сміта – бренд організатора не важливий», – йдеться у листі директора по роботі з державними закладами Adam Smith Institute Conferences Євгена Андрюса від 13 червня 2017 року.
Журналісти програми намагалися кілька разів дізнатися про монакський форум в самому Adam Smith Institute, але там просто кидали слухавку. У їхньому списку заходів організації Форуму в Монако немає.
Тож «Схеми» вирішили придивитися безпосередньо до Adam Smith Conferences. На їхньому сайті вказано, що компанія є частиною Informa PLC, але виявилося, що велика компанія Informa Group, яка працює у Північній та Південній Америці, Європі, Азії, на Середньому Сході та в Африці, ще у 2015 році продала ключовий пакет акцій… російській фірмі та каже про це абсолютно відкрито у своєму звіті. Тепер Adam Smith Conferences входить до групи компаній Trinity Events, яка сама себе називає найбільшим організатором ділових форумів у Росії.
Тобто, виходить, що форум в Монако, де співорганізатором була фірма міністра-втікача часів Януковича, ще й спонсорувала, зокрема, переважно російська компанія, яка, як виглядає, просто використовує бренд відомого інституту. До речі, ця ж фірма із російським корінням разом із Burisma Group організовувала й Форум з енергетичної безпеки у Києві в лютому цього року.
Adam Smith Conferences у листі заявляють: витрати українських високопосадовців вони покривали самі. Але очевидно: компанія спеціалізується на організації, а не спонсоруванні заходів. А головний спонсор форуму в Монако – компанія Burisma Group та Микола Злочевський. Таким чином він наново легалізується у суспільстві: спочатку руками Генпрокуратури, яка зняла з нього всі обвинувачення, а тепер за допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти.
Останнє слово – за НАЗК
У таких відвідинах українських посадовців форуму у Монако є ще й морально-етична сторона, яка також унормована законодавчо, говорить експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко: «В законі України «Про запобігання корупції існують правила етичної поведінки, тобто суб’єкти закону мають дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки. Існують ще загальні правила, які говорять про те, що робочий час держслужбовцями має використовуватися відповідно до посадових обов’язків. Так само держслужбовці повинні використовувати свої повноваження не для приватних особистих інтересів своїх чи інших осіб».
Експерт припускає, що використання своїх повноважень «задля інтересів інших осіб, таких як Злочевський», напевно, «є порушенням норм етичної поведінки».
За дотриманням держслужбовцями вимог законодавства про подарунки та норм етичної поведінки має стежити Національне агентство з питань запобігання корупції. Тепер саме цей контролюючий орган має дати свою оцінку діям української делегації, яка відвідала форум у Монако, організований, зокрема, екс-міністром з оточення Януковича, який перебував під слідством у кількох країнах, а тепер активно працює над відбілюванням власної репутації.
ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: