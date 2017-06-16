Заступник міністра енергетики Наталія Бойко каже, що помітила причетність Burisma Group до організації заходу, але запросили її від імені поважного британського дослідницького Інституту імені Адама Сміта: «Моя поїздка була оформлена як відрядження. Згідно з процедурою, відповідне ТЗ на відрядження було погоджено в Кабінеті міністрів України та Міністерстві закордонних справ».

Наталія Бойко «помітила причетність Burisma» до організації заходу, але стверджує, що запросив її на подію Інституту Адама Сміта

«Схеми» запитали і в депутата Ніни Южаніної, хто оплачував її поїздку на форум та чи була та офіційною. Вона стверджує, що за неї платила Adam Smith Conferences, але на захід їздила з власної ініціативи: «Це не було відрядження, оскільки у Верховній Раді не був пленарний тиждень. Поїздку на форум було здійснено на запрошення зробити доповідь. При цьому, у Верховній Раді на цей час була запланована робота з виборцями».

Законний подарунок чи порушення?

Експерти з права та політики зазначають, що закон чітко кваліфікує дії високопосадовців, які приймають в подарунок такі поїздки, не будучи у відрядженні, як, наприклад та сама Ніна Южаніна.

«Якщо у особи не було такого офіційного наказу про відрядження, це може вважатися подарунком, тому що вона літала так би мовити для себе, і тоді це буде порушенням вимог закону про отримання подарунків тому, що послуги, які отримала така особа, по-перше, переважають ліміт на отримання таких подарунків. Ліміт на одержання подарунків становить один прожитковий мінімум, а саме 1554 гривень», – зазначає експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко.

Вочевидь переліт та ночівля в люксовому готелі коштували щонайменше понад півтори тисячі гривень. Чітко про правила говорить і НАЗК, яке у своєму роз’ясненні щодо одержання подарунків наголошує: «Не вважається отриманням доходу покриття третьою особою (наприклад, міжнародною організацією, державними органами іноземної держави тощо) витрат на участь суб’єкта декларування (члена його сім’ї) у заході (семінар, конференція, переговори тощо), що проводиться в іншому місті чи за кордоном (наприклад, оплата витрат на подорож до місця проведення заходу, проживання та харчування), за умови, що така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб’єкта декларування».

Віце-прем’єр Володимир Кістіон скасував призначене для «Схем» інтерв’ю та замість відповіді на запит опублікував заяву у мережі Facebook.