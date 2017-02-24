Все більше полтавців не довіряють соціологічним опитуванням – експерт

24.02.2017 Поділитися

Про особливості соціологічних досліджень та небезпеку фальсифікації даних розповіла доктор факультету соціології Київського національного університету імені Шевченка Олена Стрельник.

– Соціологічні опитування є одним із основних методів виявлення громадської думки. ЗМІ, команди політиків у передвиборчій боротьбі та інформаційні ресурси різних масштабів використовують їх не лише як спосіб донесення інформації, а інколи і як засіб маніпуляції, – розповідає фахівець.

Скандальна «Медіаграмотність школярів»

У 2015 році за підтримки Міністерства освіти і науки України, соціологи Олена Бешкекіна та Володимир Паніотто провели опитування школярів на тему «Медіграмотність, демократичні цінності та громадська активність школярів». Воно викликало хвилю обурень серед батьків та вчителів країни.

– Після розповсюдження цього опитування в українських школах, письменниця та педагог Лариса Ніцой опублікувала на своїй сторінці в Facebook учнівські копії цього опитування, звинувативши його авторів у «навмисних антидержавних діях, – розповідає Стрельник.

Причиною таких дій стали питання провокаційного характеру в анкетах.

– Однією зі скандальних стала тема відносин України та Росії. З цього приводу респондентам дали кілька тверджень: «українська та російська культури повністю ідентичні» та «Україна та Росія повинні бути однією державою», які школяр повинен був оцінити за 8-бальною шкалою. Це, на думку Ніцой, є відвертим потаканням Росії.

Справу було передано до СБУ з метою «дати оцінку на причетність до сепаратизму та порушення територіальної цілісності України (через маніпулювання свідомістю учнів) розробників опитувань для 7-11 класів, працівників Національної академії педагогічних наук України та директора департаменту середньої освіти МОН, який погодив даний опитувальник та розіслав місцевим управлінням освіти до застосування.

– Проте після детального розгляду справи Службою безпеки елементів сепаратизму у анкетуванні виявлено не було. Це означає, що навіть якщо соціологи не мали за мету порушити таким чином державну цілісність, вони допустились низки помилок при складанні опитування. А це чи не єдиний випадок, коли люди стають жертвами некоректно сформульованих або ж відверто куплених соціологічних досліджень.

Передвиборча соціологія

Соціологічні дослідження набувають великого розповсюдження, особливо у передвиборчій боротьбі.

– У гонитві кандидатів часто використовуються опитування виборців. Насправді – це не лише звичайна необхідність, а і певний тиск на психологію людини. Так у соціологів є два ефекти дії опитування в передвиборчій кампанії.

Ефект «Фургону»

Як стверджує Стрельник, серед усієї маси потенційних виборців є люди, що не визначаються зі своїм кандидатом до останнього моменту. Аби «перетягнути» останніх на ту чи іншу сторону, завчасно оголошуються результати лідерства одного із політиків. У цьому випадку діє елементарна психологія і людина, що не підтримувала жодного з кандидатів, віддає свій голос на користь нібито переможця. Це, за думкою фахівців може збільшити підтримку одного з конкурентів на 3 – 5%.

Ефект «Спіралі мовчання»

– Це явище досить добре можна прослідкувати на передвиборчій кампанії Трампа в США, коли більшість людей приховували свої реальні погляди, повідомляючи неправдиві дані або взагалі відмовляючись говорити. В цьому випадку ситуація діє не на користь соціологів, які проводять опитування. Через це можуть виникати похибки, після яких звинувачують останніх.

Замовні і замовлені опитування

– Проводити соціологічні дослідження – справа не дешева. Всі опитування в нашій країні дійсно фінансуються партіями, організаціями. Іноді в них зацікавлені іноземні корпорації. Тому варто враховувати і розрізняти замовні та замовлені опитування. У нашій практиці бувають випадки, коли замовник подає вже готові результати з метою сфальсифікувати опитування. Проте не завжди замовляє музику той, хто платить.

Існує безліч

факторів, які впливають на кінцевий результат. Ознайомлюючись з результатами опитування, кожен громадянин має звернути увагу на організатора опитування, адже за останні роки зафіксована діяльність псевдо-соціологів, які зникають на наступний день після підбиття підсумків.

Потрібно знати авторитетні організації, які займаються опитуваннями. Не заплямували свою репутацію хибними опитуваннями: Київський міжнародний інститут соціології, група «Рейтинг», «Socis», інститут соціології НАН України, центр «Соціальний моніторинг», TNS Ukraine.

Слід зауважити, що крупні центри не будуть втрачати свою репутацію, роблячи фальсифіковані опитування.

Кількість респондентів

Важливим показником авторитетності будь-якого опитування є кількість людей, які були залучені до цього процесу та характеристики, за якими обрані респонденти. Очевидно, що люди різного віку або соціального прошарку будуть мати різні точки зору.

У соціології діють принципи кількості та якості. Зазвичай, результати опитування будуть більш досконалими, якщо опитати якомога більше людей, але не завжди є така можливість. Тоді на передній план виступає якість – коли треба врахувати деталі.

– Анкетування проводиться з обов’язковим зазначенням статі, віку, освіти, соціального статусу та кількості опитуваних людей. У соціології це називається вибіркою. Допустима похибка вибірки повинна бути не більше 3%. Інші випадки вважаються непрофесіоналізмом та необ’єктивністю. Для Полтавщини оптимальна кількість учасників опитування становить близько 800 осіб, – розповідає Олена Стрельник.

У 2015 році Інститут соціальних досліджень імені О. Яременка провів соціологічне опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин, а також Інтернет – залежності. Анкетування проводилися на вулицях міст, поблизу шкіл, парків, вокзалів, біля занедбаних будинків. За місяць опитали майже 1 500 осіб віком 14 до 19 років.

Результати вразили, адже 36% молодих людей назвали наркоманами.

– Фактична кількість неповнолітніх дітей, які вживають наркотичні речовини сягає близько 800 осіб, – зауважив директор Полтавського обласного Благодійного Фонду «Громадське здоров’я» Андрій Протопопов.

Це анкетування викликало масовий шок та обурення. Проте ніхто не зауважив, що вживати та мати досвід вживання – різні речі.

– Важливим фактором є кількість людей, які відмовилися брати участь в опитуванні. Це є показником соціального настрою. На прикладі анкетування уродженців Донецької та Луганської областей, коли на питання «Чи вважаєте ви небезпечним конфлікт на Сході України?» у 2015 році відповіді «Так» складали 41,5%, а у 2016 – 23,5%. Проте у 2016 році відмовилося відповідати на це питання близько 500 чоловік з загальної кількості 1200 опитуваних. Цей факт не слід полишати без уваги, – пояснює Стрельник.

І головне, на що треба звертати увагу, проходячи опитування – це формулювання питання. Дуже часто саме за допомогою питань нами маніпулюють, не надають вибору об’єктивної відповіді, тому респондент змушений обирати те, що іноді не співпадає з його реальними думками. Занадто категоричні питання мають силу змінювати свідомість.

– Структура опитування повинна бути чіткою, зрозумілою для кожного, без вживання спеціальної термінології. При необхідності питання може супроводжуватися поясненням, але саме формулювання має залишатися лаконічним та конкретним, – наголосила лектор.

Тож треба бути уважними та вникати у те, що нам дають, щоб не стати жертвою чиїхось маніпуляцій та не піддатися нав’язуванню паразитичних ідей.

Єлизавета Білоконь