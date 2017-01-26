Все менше полтавців мають потребу в наметах обігріву

26.01.2017 Поділитися

За минулу добу до місцевих пунктів обігріву звернулося лише 12 осіб.

Не дивлячись на похолодання, рятувальники стали приймати дедалі менше людей – констатують в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА.

Якщо раніше до пунктів обігріву зверталося до 50 людей за день, то зараз динаміка падає. Це пов’язано з тим, що по області дедалі більше автошляхів стають у проїжджому стані, тому все менше водіїв застрягають у снігових заметах.

Зазначимо, у найближчі кілька днів у Полтавській області передбачається похолодання до -17 вночі та до -13 вдень.

Відділ моніторингу