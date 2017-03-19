ВВП України в 2016 році зріс на 2,2% та склав 2,396 трлн грн

19.03.2017 Поділитися

Зростання реального ВВП України в 2016 році склало 2,2%. Про це повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході публічного звіту за показниками держбюджету за 2016 рік, повідомляє УНІАН.

За її словами, номінальний ВВП за підсумками року склав 2,396 трлн грн.

На сьогодні ми вже можемо говорити про 2,2% зростання реального ВВП в 2016 році. Рада сказати, що нам вдалося повернутися до зростання, і це головне досягнення поряд з виконанням або навіть перевиконанням по ряду статей, – сказала заступник міністра.

Також Маркарова нагадала, що інфляція в 2016 році знизилася до 12,4%, що практично відповідає прогнозам Мінфіну.

Віктор Карпенко