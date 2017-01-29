Вже 700 людей звернулося до полтавських наметів обігріву

29.01.2017 Поділитися

З 15 грудня діють пункти обігріву по Полтавській області. За цей період до них звернулося за послугами вже 700 людей.

Так, за минулу добу до пересувних палаток обігріву звернулося більше 30 людей. В основному це безхатченки, соціально незахищені верстви населення – повідомляють в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА.

У пунктах обігріву постраждалі від холоду можуть отримати чай, бутерброди, тимчасовий нічліг. За потреби відвідувачів таких палаток через переохолодження направляють до лікарень.

Нагадаємо, по області діє 113 пунктів обігріву. 4 з них - у Полтаві за адресами: вул. Великотирнівська, 1а; вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39 (у приміщенні Подільської районної ради). У Кременчуці таких пунктів 6. Розташовані вони у трьох міських лікарнях, на вокзалі та біля ТЦ «Амстор» та «Галактика».

Віктор Карпенко