Вже 7700 полтавців зареєструвалися на цьогорічне ЗНО, 219 – відмовили – Харківське РЦОЯО

13.03.2017 Поділитися

Станом на 10 березня 2017 року в Харківському РЦОЯО 38 2016 осіб заповнили реєстраційну веб-форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, зареєстровано 26107 особа з Полтавської, Сумської та Харківської областей (76 % від запланованої кількості), відмовлено у реєстрації 219 особам (0,83 % від загальної кількості зареєстрованих) через неналежне оформлення документів, з них – 71 по Полтавській області.

Усього в Полтавській області зареєстровано 7714 особи, з яких: випускників ЗНЗ поточного року – 6742, випускників минулих років – 687, учнів/студентів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р. а. – 285. Ще 10 учасників – люди з особливими потребами, яким нададуть спеціальні умови для складання тестів.

52% відсотки зареєстрованих обрали 4 предмети для складання ЗНО. Серед предметів, яким учасники надають перевагу, окрім української мови і літератури, є історія України – 6053, математика – 3709, біологія – 3070, географія – 2702, англійська мова – 2187. Найменше зареєстрованих учасників на російську – 59, німецьку – 47, французьку мови – 6.

Про пробне ЗНО-2017

Вже з 14 березня на сайті Харківського РЦОЯО будуть розміщені запрошення-перепустки із адресами пунктів проведення пробного ЗНО. Додатково розмістять схеми маршрутів до пунктів тестування.

Вже не перший рік діють правила, коли учасник пробного ЗНО має прибути до пункту пробного ЗНО не пізніше 10 год 50 хв із запрошенням-перепусткою та документом, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження), ручкою з пастою чорного кольору. Учасники без таких документів до участі не допускаються. Ті, хто не зміг прибути на пробне тестування зможуть отримати зошити з завданнями одразу після тестів або протягом трьох робочих днів у пункті пробного ЗНО, вказаному у запрошенні.

Результати тестів можна буде визначити за посиланням на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 01-05.04.2017 – з української мови і літератури, 08-10.04.2017 – з решти предметів.