Вже з наступного року українці зможуть літати лоукостами

15.05.2017 Поділитися

Минулого тижня Міністерство інфраструктури і міжнародний аеропорт «Бориспіль» заявили про ініціативи, які повинні привести до зниження ціни квитків для пасажирів.

Разом з тим, у п'ятницю, найбільша національна авіакомпанія МАУ оголосила, що вводитиме low-cost тарифи.

З огляду на те, що «Бориспіль» – найбільший український аеропорт, що пропускає через себе максимальну кількість пасажирів, а МАУ – найбільша авіакомпанія, все веде до того, що зниження цін на авіаперевезення відчує багато хто.

Міністерство підготувало проект наказу, що знижує розмір збору за обслуговування пасажирів в аеропорту «Бориспіль» з 17 до 13 доларів. Саме такий збір існував в аеропорту до 2008 року.

– За кожного відправленого пасажира, в 2008 цей тариф становив 13 доларів і був змінений у зв'язку з необхідністю модернізації термінальної інфраструктури аеропорту. Однак термінал давно побудований, а збір залишився, і цей збір є найвищим серед аеропортів України, – заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Зараз це всього лише проект, який може вступити в силу лише на початку липня цього року і тільки після того як пройде ряд регуляторних процедур.

Проте ціна на квитки може впасти лише на 4 долари. З іншого боку, в МІУ розраховують, що зниження розміру збору до 13 доларів дозволить залучити в Україну нові авіакомпанії, європейські лоукости. Це вплине як на зростання конкуренції серед авіакомпаній, так і на збільшення кількості рейсів, а, як наслідок, зростання пасажиропотоку.

Для того щоб знизити ціну квитка, аеропорт розробив нову стимулюючу систему знижок для залучення авіаперевізників.

Ідея проста: аеропорт готовий давати авіакомпаніям знижки, за те що ті нарощують пасажиропотік і відкривають нові маршрути, але натомість просить відобразити цю знижку в ціні квитка.

Так, «Бориспіль» обіцяє авіакомпаніям знижки на збір за посадку-зліт і пасажирський збір до 80% при відкритті нового міжнародного рейсу. Новим напрямком вважається аеропорт, куди авіакомпанії не літали 4 роки і який знаходиться на відстані 100 км. Знижка в 80% діє тільки перший рік і за кожний наступний знижується на 20%.

Також авіакомпанії отримують знижку на пасажирський збір до 80% за залучення трансферних пасажирів. Крім того, авіакомпанія надає знижку на пасажирський збір до 40% при збільшенні кількості перевезених пасажирів.

За словами глави аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна, щоб авіакомпанії могли приєднатися до даної системи знижок, вони повинні забезпечити зниження ціни авіаквитка. Немає зниження ціни – немає знижок.

– Я не беруся назвати якісь точні цифри, на скільки відбудеться зниження, але сподіваюся, що всі ми це відчуємо, – додав Рябікін. У «Борисполі» сподіваються, що всі великі авіакомпанії, що літають із аеропорту, будуть готові працювати за цією системою.

МАУ, в свою чергу, ввела новий тариф low-cost із додатковими обмеженнями і одночасно значно знизила ціни на авіаквитки на внутрішні та міжнародні рейси.

Головний мінус – квитки low-cost не можна буде повернути або обміняти навіть зі штрафом, а їх оформлення повинно бути проведено не пізніше ніж за 180 днів до вильоту. Найдешевшими квитками зможуть скористатися ті, хто планує переліт за 10 місяців.

Також, щоб скористатися дешевими тарифами, потрібно брати квиток в обидві сторони. Безкоштовно пасажир зможе взяти з собою тільки ручну поклажу вагою до 7 кг.

З іншого боку, МАУ зможе запропонувати 500 тисяч квитків на рік за спеціальною ціною. Для прикладу, «Ryanair» у цьому році планує перевезти всього 250 тис. пасажирів.

При цьому, якщо говорити про ціни на квитки, то вони дійсно стали значно дешевше.

Квитки у напрямку Київ – Прага – Київ можна знайти за +1333 грн, Київ – Амстердам – Київ – за 1600 грн, Київ – Мадрид – Київ – за 2125 грн, Київ – Париж – Київ – за 2650 грн.

Вартість квитків за лоукост-тарифом МАУ при польотах за кордон, наприклад, будуть стартувати з 21 долара. Правда, такі ціни діють при купівлі квитка за 10 місяців і більше від дати вильоту, та не включають у себе харчування та багаж, за винятком 7 кг ручної поклажі.

Перші новини про зниження цін МАУ викликали небувалий ажіотаж, через що сайт навіть якийсь час «лежав» від масованого потоку користувачів на ресурс.

Злітати з Києва до Дніпра та назад також в січні 2018 року можна буде за 1004 грн. У таку ж суму обійдуться авіаквитки на рейси між Києвом і Одесою.

В першу чергу, від таких заходів виграє пасажир, отримавши можливість літати дешевше. Також виграють авіакомпанії, в першу чергу МАУ, яка перевезла в минулому році близько 6 млн пасажирів.

Для «Борисполя» зниження прибутку виявиться істотним і за словами Рябікіна, фінансовий план на наступний рік доведеться міняти. Разом із цим, в аеропорту сподіваються на те зростання пасажиропотоку, який компенсує втрати. Також аеропорт планує нарощувати доходи за рахунок неавіаційних зборів.

Зазначимо, що загалом небагато українців користується літаками: сьогодні лише 4% українців користуються авіатранспортом. У сусідній Польщі – 25%.

Віктор Карпенко