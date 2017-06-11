Вже за 5 років Україна зможе купувати норвезький газ – Міненерго

11.06.2017 Поділитися

Про це в «Facebook» написав радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

За його словами, для поставок норвезького газу необхідно побудувати інтерконнектор між газотранспортними системами України та Польщі.

Радник міністра зазначив, що закупівля труб для будівництва інтерконнектора повинна початися вже восени 2017 року.

– Прямий потік норвезького газу в Україну – тепер реальність, з 2022 року, – написав він, коментуючи підписання угоди про взаєморозуміння між Польщею та Данією щодо співпраці в сфері газової інфраструктури для забезпечення прямих поставок газу з Норвегії в Данію і Польщу.