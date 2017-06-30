Яценюка підозрюють у корупції за переданий партії Mercedes

30.06.2017 Поділитися

Лідера «Народного Фронту» Арсенія Яценюка підозрюють у вчиненні корупційних дій. Громадська рада при НАЗК повідомила, що громадська організація «Фронт змін» нібито неналежним чином на користь партії передала автомобіль Mercedes Benz Vito. Це унеможливлює визначення вартості внеску на підтримку партії однією юридичною особою, пише Громадська рада у своєму Facebook.

Імовірне порушення було виявлено після аналізу звіту політпартії «Народний Фронт» про майно, доходи, витрати і забовязання фінансового характеру. Яценюк є уповноваженою особою в підписаному звіті, отже несе персональну відповідальність за його зміст, зазначає Громадська рада при НАЗК.

Із поданим звітом можна ознайомитися за покликанням:

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Керівнику партії інкримінують порушення ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», ст. 212-21 КУпАП Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. За це порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, ми писали, що побиттям селян на Кіровоградщині «заправляв» недодепутат від «Народного Фронту».

Громадська рада при НАЗК раніше писала про корупційні дії керівника ГУ Нацполіції в Полтавській області Олега Беха.