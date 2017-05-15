Як домогтися безкоштовного лікування в держлікарнях України: невигадана історія

15.05.2017 Поділитися

Будь-якому громадянину реально домогтися від держави якісних і дійсно безкоштовних медичних послуг. Ви маєте право за допомогою знання законів і наполегливості безкоштовно отримати необхідне лікування. Благодійний внесок, який можуть вимагати у вас в лікарні, не може мати фіксованої суми, інакше це вимагання і нічого більше, від якого ви в праві відмовитись.



Більшість українців на власному досвіді переконалися, що "безкоштовна медицина - це дорого". Але виявляється, будь-який громадянин може обійтися без усіляких хабарів і "благодійних внесків", домігшись від державної системи якісних і дійсно безкоштовних медичних послуг.

Харківський журналіст Майя Петровська написала для "Обозревателя" про те, як за допомогою знання законів і наполегливості безкоштовно отримала необхідне лікування, за яке спочатку з неї планували взяти не менше 10 тисяч гривень.

Далі - від першої особи.

Коли в лютому цього року я поділилася із друзями, що планую лягати в стаціонар на операцію, подруга, яка працює профільним лікарем в одній з районних поліклінік, співчутливо порадила: "Тисяч вісім готуй. Може, впишешся".

Спойлер: не найпростіша операція (видалення однієї з часток щитовидної залози) в результаті обійшлася мені в 1500 гривень, левову частку з яких "з'їли" попередні аналізи, зроблені, заради прискорення процесу, в приватному діагностичному центрі. Як розумію зараз, теоретично можна було б вкластися і в набагато меншу суму, а при бажанні (або відсутності фінансових можливостей) і зовсім зробити все безкоштовно.

На вході в клініку мене зустріло оголошення із закликом внести благодійний внесок розміром чи то у 800, чи то у тисячу грн. Чек про внесення "благодійності" значився в списку обов'язкових документів, які необхідно надати в приймальне відділення перед тим, як лягти в стаціонар.

Я схлипнула б і повелася. Якби не знала, що комуналка відноситься до так званих "першочергових витрат бюджету". Тобто до тих статей, які фінансуються з виділених грошей у першу чергу - нарівні з зарплатою персоналу. Ви чули про те, щоб медикам затримували зарплати? Ось і я в останні роки не чула. Втім, всі бюджетні платежі можна відстежити в відкритих інтернет-джерелах типу eData.

Також буквально за кілька днів до того, як я прийшла лягати у стаціонар, відбулася чергова сесія міськради. На якій було радісно оголошено, що за підсумками 2016 року до бюджету Харкова повернуті 800 мільйонів гривень, не затребувані сферами освіти і охорони здоров'я.

Не затребувані в тому числі медициною 800 мільйонів були розділені в одну мить, на тій же сесії міськради. 250 мільйонів на ремонт зоопарку, 200 на океанаріум (в континентальному Харкові, ага), 200 ще кудись. А що лікарні? За їх зміст, мабуть, повинен платити не власник і не балансоутримувач, а пацієнти, що вже одного разу наповнили бюджет своїми податками.

Я ще раз перечитую оголошення, підіймаю очі на дівчину в приймальному відділенні і кажу: "А благодійний внесок на комуналку я платити не буду".

"Тоді ми не можемо вас прийняти", - спокійним голосом відповідає вона.

"Тоді я дзвоню на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я", - повідомляю я їй і дістаю телефон.

У відповідь чую: "Не треба. Ви можете вирішити це питання з головним лікарем. По коридору наліво і прямо".

Вирішувати моє, вочевидь, нестандартне питання зібрався цілий консиліум. Головлікар - приємна молода жінка. Завідувач відділенням - серйозний уважний чоловік, що дивиться на мене з деякою жалістю. І хтось іще, кого я не ідентифікувала.

Цікавляться причинами моєї позиції. Поки я, трохи хвилюючись, розповідаю консиліуму про сесії міськради, про зоопарк замість лікарень і про те, що поняття "благодійність" в принципі не може вимірюватися фіксованими сумами, вони переглядаються і обмінюються репліками:

- Подивіться, вона ж як натягнута струна! Як телеграфний стовп під напругою!

- Скільки вам років? І троє дітей? Ви так молодо виглядаєте ... Це теж симптом!

Питання вирішується протягом декількох хвилин.

- Звичайно, благодійний внесок - справа виключно добровільна! - запевняють мене і відправляють назад до приймального відділення.

Далі я піднімаюся на поверх, де знаходяться операційні та палати для тих, хто пережив хірургічне втручання. Медсестра фіксує мої документи, виписує направлення на необхідні клінічні аналізи, разом зі мною вибирає ліжко і мимохідь повідомляє: "З вас 50 грн на потреби відділення".

Я починаю сміятися.

- Ви знаєте, тільки що мала чудову бесіду з вашим лікарем на тему подібних зборів, - відповідаю на здивований погляд.

Медсестра стискує губи:

- Ну, тоді нічого не треба.

Ви помічали, що часто грошима у нас намагаються "купити" добре ставлення? Чомусь побутує думка, ніби купюри здатні зробити з байдужої людини уважного фахівця, а їх відсутність має прямо протилежний ефект - до тебе починають ставитися, як до порожнього місця.

Насправді це не так. Я багато користуюся послугами приватних організацій і можу сказати, що добре ставлення "купується" аж ніяк не грошима. Воно або є, або його немає. Тому боятися, що, якщо ти не заплатиш, тебе кепсько будуть обслуговувати, не варто. Зате варто пам'ятати: за обслуговування в бюджетних організаціях ти вже заплатив - своїми податками.

Моя операція пройшла на "ура". Просто заснула, а потім прокинулася вже в реанімаційному відділенні. Кілька післяопераційних днів стали для мене практично приємним відпусткою. Уважні лікарі і медсестри. Ряд препаратів (знеболюючі, заспокійливі), грошей на які ніхто не просив. Всі необхідні маніпуляції в потрібному обсязі - ввічливо, уважно, тактовно. Ні натяку на "віддячити".

З клініки я вийшла, як то кажуть, «наче на крилах». Проблема зі здоров'ям, яку я намагалася "не помічати" кілька років, виявляється, істотно отруювала мені життя. А позбувшись її, я відчула себе щасливою.

P.S. Мені не одноразово говорили, що я живу в країні рожевих поні. Але я дійсно абсолютно впевнена, що в Україні, щоб отримати якісну послугу від чиновника, працівника "Укрпошти" або фахівця практично будь-якої іншої бюджетної сфери, зовсім не обов'язково "доплачувати за сервіс". Досить пам'ятати, що:

1) ти вже сплатив даний сервіс своїми податками (і не тільки з особистих доходів, це і податки, що сплачуються підприємством, де ти працюєш, і ПДВ з кожної покупки, і "приховане оподаткування" в його найрізноманітніших формах);

2) при виникненні спірних ситуацій у клієнта завжди є можливість апелювати до вищого органу. Стосовно медичного обслуговування, зокрема, можна зателефонувати до місцевого Департаменту охорони здоров'я або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я - 0 800 801 333. Там підкажуть і допоможуть вирішити проблему, перевірено.

Я не заперечую, що з фінансуванням соціальної сфери, в тому числі сфер освіти та охорони здоров'я, справи в Україні йдуть не дуже. І, якщо у вас є можливість і бажання допомогти конкретній установі, є сенс це зробити. Але при цьому важливо не забувати: благодійність - це те, що ви готові давати від душі, це допомога від щирого серця. У вас є певний ресурс, і ви готові їм ділитися. Але якщо ресурсу у вас немає, а "добро" і "дякувати" вимагають у фіксованих сумах, це називається зовсім іншим словом - вимагання.

- Нічого собі, вітаю! - вислухавши мою розповідь про успішне і практично безкоштовне лікування, подруга-лікар недовірливо всміхнулася. І додала, вже немовби про себе: - У мене на ділянці є пацієнти, для яких ця операція - життєва необхідність. А вони ... Тягнуть і тягнуть .... Не можуть грошей назбирати. 8 тисяч. Без цієї суми до стаціонару йти страшно.

Не страшно. І здоров'я - ваше або близької людини - варте того, щоб у цьому переконатися.

Матеріал сайту: https://www.obozrevatel.com

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