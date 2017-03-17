Як мер Карлівки за охороною ховається

17.03.2017 Поділитися

Ілля Василенко, м. Карлівка, спеціально для «Останнього Бастіону»

Не так давно жителі Карлівки дізналися, що в Карлівській міській раді діє пропускний режим. Відтепер потрапити до міського голови чи його заступників, або взяти потрібну довідку стало дуже складно. Адже на вході у фойє міськради виставлена охорона, яка пропускає лише працівників апарату міської ради за спеціальними перепустками!

Новацію своїм розпорядженням запровадив Карлівський міський голова Олександр Наконечний. Згідно з цим документом, всі звернення і заяви громадяни мають залишати на контрольно пропускному пункті (КПП). Заяви реєструватимуться, а потім передаватимуться у відділи для подальшого розгляду.

Олександр Наконечний

Як сказав Наконечний під час засідання виконавчого комітету: «Потрібно максимально обмежити контакт пересічного громадянина із спеціалістом. Це загальносвітова практика, коли навіть електронні послуги надаються, щоб уникнути впливу людського фактора, як однієї з причин корупції». Хто б казав про корупцію, тільки не Наконечний, якого визнано корупціонером і звільнено з посади голови Карлівської РДА в лютому 2015 року.

На тлі нерозчищених та непосипаних доріг, на тлі безкінечних телевізійних сюжетів про «подвиги мера», інформаційних війн з його опонентами, його з’яви на сесії в нетверезому стані, інших не вельми адекватних вчинків, останнє рішення Наконечного відгородитися від своїх виборців дуже обурило карлівчан.

Недарма ще в сиву давнину мудрі казали: все пізнається в порівнянні. Звісно, мимоволі жителі Карлівки порівнюють нинішнього міського голову , який представляє ВО «Свобода», з колишнім регіоналом Володимиром Слєпцовим. І це порівняння не на користь Наконечного, хоч і Слєпцов не мав масової підтримки городян.

Як бачимо, відкритість влади, яку так завзято обіцяв Наконечний під час виборів, у його розумінні має форми, відмінні від загальноприйнятих уявлень. Насправді це одна з останніх яскравих перепон, яку поставив мер між собою і громадою.

А перед цим своїм розпорядженням він запровадив акредитацію для преси, текст якого ідентичний тексту акредитації в мерії Харкова, яку розробив мер Харкова регіонал Кернес задля недопущення незручних для нього журналістів. Цією ж дорогою пішов і карлівський очільник. Цікаво, що в міськраді акредитують журналістів на свій розсуд і можуть відмовити в ній без пояснень, хоч відмова в акредитації взагалі не предбачена законом.

Ось так тепер міська влада стала далекою від людей. Але якщо у великих містах і є охорона в міській раді чи навіть металошукачі, то це викликано здебільшого великим потоком відвідувань цих установ, а також є мета забезпечити безпеку державних органів влади від провокацій чи навіть терактів. Особливо під час війни. А от чи є передумови чи навіть якісь причини у міської ради Карлівки? Відповідь однозначна: немає. Адже місто не є обласним центром , які можуть в межах своїх бюджетів дозволити собі безпекові заходи в адміністративних будівлях. Адже у нас надзвичайного і військового стану не оголошено, щоб мати підстави для паспортного контролю чи комендантського часу! Та ще за кошти платників податків, на це виборці точно не уповноважували Наконечного. Так само не уповноважували його виборці й на збільшення штату апарату міської ради, який він збільшив в порівнянні з тим, що був.

Як бачимо, всі ці нововведення очільника міста не приносять позитивних результатів ні громаді Карлівки, ні іміджу Наконечного, а тільки псують імідж міста та дратують суспільство.