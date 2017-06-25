Як українцям перерахують пенсії в 2017

25.06.2017 Поділитися

Виграють від нової формули розрахунку пенсії тільки «діючі» пенсіонери, пише Сегодня.

На розмір пенсії впливає всього три показника: середня зарплата по країні, розмір власної зарплати і стаж. У формулі розрахунку пенсії, відповідно до ст. 40 закону «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», враховується як співвідношення власної зарплати до середньої за кожен розрахунковий місяць, так і середня зарплата по країні за три роки.

Для тих, хто виходив на «заслужений відпочинок» в 2007 році і раніше, розмір середньої за три роки зарплати встановили на рівні 1 197,91 грн. Після цю цифру не змінювали. Хоча середня зарплата за 2014, 2015 і 2016 роки сягнула 3764,4 грн.

У жовтні 2017 всі застарілі пенсії перерахують з урахуванням зарплати за останні три роки. В результаті для 5,6 мільйона пенсіонерів виплати зростуть від 50 до понад 1000 гривень. Правда Кабінет міністрів пропонує не просто осучаснити показник середньої за три роки зарплати, але і знизити коефіцієнт оцінки стажу.

Наприклад, українець, який вийшов на пенсію в 2007 році і стабільно заробляв в 1,5 рази більше, ніж в середньому по країні, на даний момент за умови наявності 30 років стажу отримує 1312 грн (мінімальна пенсія). Після перерахунку пенсій цей же українців буде отримувати 1 693 грн, тобто на 382 грн більше.

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЇ:

П = Зп * КЗ * Кс,

П – розмір пенсії

Зп – заробітна плата (середня зарплата за три роки до виходу на пенсію)

Кз- коефіцієнт заробітної плати (співвідношення своєї зарплати до середньої по країні)

Кс – коефіцієнт страхового стажу (кожен пророблений рік множиться на 1,35%, а після проведення реформи – на 1%)

Такий підхід, пояснює старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, вигідний тільки для тих, хто вже давно на пенсії. Тим, хто виходить на пенсію в 2017, і раніше визначали розмір пенсії виходячи з середніх зарплат за три останні роки. Але при цьому враховувався коефіцієнт оцінки стажу 1,35, а в новій формулі уряд пропонує використовувати коефіцієнт 1.

Наприклад, до вступу закону в силу українець з 25 роками страхового стажу, який стабільно отримував зарплату в два рази вище середньої, міг би в цьому році отримати пенсію в 2540 грн. Якщо закон приймуть, цей же українець може претендувати на пенсію всього в 1882 грн. Фактично, всім майбутнім пенсіонерам хочуть на третину урізати виплати. Це дозволить Пенсійному фонду заощадити мільярди гривень.

Відділ моніторингу