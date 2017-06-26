Як заступник голови МВС Троян обкрадав бійців-добровольців

26.06.2017 Поділитися

Свіже повідомлення. Генеральна прокуратура України звинуватила Управління поліції Київської області в нарахуванні зарплат неіснуючим співробітникам. За даними ГПУ, за такою схемою було розкрадено 6 мільйонів гривень. Схема нарахування зарплат існувала в період часу, коли УМВС Київської області очолював Вадим Троян, який зараз займає пост заступника міністра внутрішніх справ України, пише "Резонанс".

Подробиці тут:

Однак, нарахування зарплат неіснуючим співробітникам - це ще квіточки в порівнянні з тим, як "великі патріоти"-"захиснички" Троян і Білецький ставилися до цілком собі існуючих воїнів-добровольців з полку "Азов", й продовжують ставитись. Нагадаю, про що я, зокрема, писав у своїй статті-розслідуванні ОЗУ ЗА ШИРМОЮ «АЗОВА», АБО ХТО ВБИВ СТУДЕНТА В МАРІУПОЛІ:

"Практично з моменту заснування «Азова» верхівка міліцейського спецбатальйону неофіційно обклала своїх бійців чимось на зразок оброку. Так, із зарплати разом з компенсацією за «бойові» азовці мали віддати на потреби рідного підрозділу половину. Близько 4000 грн щомісяця з тих, які бійцям нараховувалися на картку МВС, в добровільно-примусовому порядку чорною готівкою поверталося в полк. Такий «відкат» переважно виправдовувався тим, що потрібно виплачувати зарплати в тому числі й офіційно не оформленим побратимам. Хоча чисельність зареєстрованих бійців ніколи не дорівнювала зареєстрованим. Коли «Азов» був міліцейським підрозділом, співвідношення між першими й другими становило приблизно 250 до 80–90, а восени 2014-го — 530 проти 150 відповідно. Сьогодні «Азов» входить у структуру Нацгвардії й налічує вже до 1300 штиків. Однак схеми залишилися колишніми. Із зарплати, яка становить в залежності від вислуги від 12 до 14 тис. грн, бійцям залишається приблизно «червонець».

Ця інформація, окрім приватних бесід автора статті з самими азовцями, підтверджується і документально. Мені достеменно відомо про існування щонайменше трьох заяв від ошуканих бійців, які заявили на своє командування в прокуратуру. Все це легко перевіряється, адже заяви були зареєстровані прокуратурою в січні 2015-го, до того, як були перенаправлені для подальших розглядів до ГУ УМВС в Київській області — до одного з безпосередніх кривдників заявників Трояна.

Гадаю, пояснювати, в чиїх кишенях осідають мільйони неврахованих, в буквальному сенсі кровно зароблених гривень, не потрібно. Згадаю лише про те, що у вересні-жовтні 2014-го, коли Білецький, Троян, Коровін та інші азовці-народнофронтівці балотувалися до Верховної Ради, зарплати бійцям взагалі не виплачувалися. Борги погасили лише під кінець року, та й то лише тим, хто погодився продовжити службу вже в Нацгвардії...".

В продовження теми дозволю собі навести конкретні приклади того, як само керівництво "Азов" займалося (і займається) здирництвом по відношенню до власних бійців.

Це фрагменти з тексту заяв до Генеральної прокуратури двох бійців "Азову", прізвіща яких я поки що називати не стану. Додам, лише, що пізніше Троян "порєшал" з заявниками в приватному порядку, при цьому, наскільки мені відомо він погасив готівкою лише щось близько половини "заборгованості". Залишок обіцяних їм грошей бійці так і не отримали.

Доводжу це все до відома генерального прокурора. Обидві заяви зареєстровані в очолюваному Вами зараз відомстві, Юрій Луценко. Окрім того, текст з даного повідомлення у "Фейсбуці" незабаром буде поширенний мною й на одному з власних блогів.

З першої заяви:

"Я, ..., повідомляю про вчинення щодо мене злочинних дій з боку керівництва ПМПС ОП «Азов» ГУ МВС України в Київській області передбачених ст.. 364, 365, 191 Кримінального кодексу України.

Так 5 вересня 2014 року я вступив до лав ПМПС ОП «Азов» ГУМВС України в Київській області. За весь період служби в лавах ПМПС ОП «Азов» ГУМВС України в Київській області я не отримував заробітної платні. Я нікому не доручав отримувати замість мене заробітну платню. Кто замість мене отримував гроші в фінансовій частині ГУМВС України в Київській області мені не відомо, але там мене повідомили, що усі питання щодо заробітної платні вирішує керівництво полку. Так за цей проміжок часу з 5 вересня 2014 року мені було нараховано 36888,88 гривень, які і були в мене вкрадені...".

Мені також достеменно відомо, що подібних заяв було більше двух... Ось такі гібридні патріоти Троян та його корєшкі!..

P.S Годину тому в "Фейсбуці" був також опублікований пост удови цинічно вбитого ідеолога та юриста полку "Азов" Ярослава Бабича Лариси, в якому вона також дає вельми красномовну характеристику нинішньому заступнику глави МВС Трояну. Пропоную для ознайомлення:

Ще нижче наводжу посилання на два власні журналістські розлідування по Справі Бабича та ще три (саме в такому порядку), в яких мною вказані імена тих "азовців", які долучилися до фальсифікації кримінального провадження та цілком вірогідно мали безпосереднє відношення до вбивства Ярослава:

1. СМЕРТЬ БАБИЧА, МВС І «АЗОВ». ПІДВОДНІ КАМЕНІ СПРАВИ

2. СКАСОВАНО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОБСТАВИН СМЕРТІ ЯРОСЛАВА БАБИЧА

3. «РАЗВОД КОТЯТ»: ПОБЕДА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ ПОД ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ЛОЗУНГАМИ

4. «РАЗВОД КОТЯТ»-2: ГИБРИДНЫЕ ПАТРИОТЫ

5. КАЗУС ГОЛУБАНА І НЕЗРІЛІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

АПД від Резонансу: