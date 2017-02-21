Як зростання мінімалки вплине на ціни?

21.02.2017 Поділитися

Ирина Пионтковская, старший экономист Центра экономической стратегии, печатается на языке оригинала.

В теории, повышение зарплаты до 3200 грн коснется практически 10% населения. На практике, количество получателей может быть меньше – ощутимое повышение зарплаты гарантировано получат только чуть больше миллиона работников бюджетной сферы (2,5% из 10%), для остальных повышение зависит от добросовестности их работодателя.

Влияние на уровень цен, скорей всего, будет, но в целом, вряд ли, оно будет значительным.

В первую очередь, повышение зарплат скажется на сегменте потребительских товаров каждодневного потребления. Речь о продуктах питания: молочных, хлебобулочных, мясных изделиях, то есть то в чем себе отказывали в предыдущие периоды. Но о силе этого влияния можно спорить, поскольку оно зависит от конкурентной среды региона и концентрации получателей новой минимальной зарплаты.

В данном случае мы говорим о факторе спроса.

Повышение доходов одной группы населения будет с одной стороны стимулировать спрос на товары, с другой стороны – бизнес начнет закладывать и свои возросшие издержки, и ожидаемое повышение спроса, в цену конечного продукта.

Активней всего это может происходить в регионах, где конкуренция не столь сильна и позволяет такие действия.

Фактор предложения в сегменте продуктов питания может играть в противоположную сторону, то есть к уменьшению цен. По крайней мере, хороший урожай прошлого года создает предпосылки к этому.

В этом году подорожают подакцизные товары – алкоголь и сигареты – и на то есть особая причина. Цены возрастут из-за повышения акцизных ставок с января этого года. При этом вряд ли это подорожание скажется на спросе – он довольно стабилен, и плохо отзывается на рост цен.

Цены на услуги на повышение доходов населения и рост цен на товары реагируют с задержкой. Но стоимость автотранспортных услуг (если сегмент рынка не сильно зарегулирован) довольно быстро откликается на подорожание топлива, и тут акцизный фактор тоже будет играть на повышение цены.

Уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка перевозок и барьеры для входа новых участников тоже влияют на конечную стоимость. Если конкуренция слабая (один-два перевозчика) и/или новым игрокам войти на рынок сложно - тогда повышение тарифов может быть весьма ощутимым.

Впрочем, налоговые ставки и более высокий доход 10% украинцев – не единственные факторы, которые определят уровень инфляции.

Учитывая тот факт, что коммунальные тарифы уже приведены к рыночному уровню, а это был весомый фактор инфляции в прошлом году, то в целом есть ожидания снижения темпов роста цен в текущем году. При этом подразумеваем, что со стороны фискальной и денежно-кредитной политики подпитки для повышения инфляции не будет.

VoxConnector для «Останнього Бастіону»