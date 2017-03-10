Якби росіяни дізналися правду про Леніна, на наступний же день всі його пам’ятники демонтували – історик-ленініст

10.03.2017 Поділитися

Під час Революції Гідності, на всій території України, в тому числі і Донбасі розпочався так званий «Ленінопад» – повалення пам’ятників Леніна. За підрахунками Українського інституту національної пам’яті, у період з початку 2014 по січень 2017 року, на території країни демонтовано 3924 постаменти в різних областях. Такі заходи з усунення спадку тоталітарного режиму викликали велику хвилю обурення у ЗМІ країни – сусіда, мовляв: «це спільна історія, а українці – вандали.

Проте у самій Росії налічується 1 800 великих пам’яток Леніну, близько 20 тисяч масштабних бюстів Росії та більше 5 тисяч вулиць, що носять ім’я «революціонера №1». У більшості міст скульптури вождя комуністів височіють на центральних площах. Проте як стверджує відомий російський історик-ленініст Анатолій Латишев, якби затяті захисники честі цієї постаті знали всю правду про його особу – ці постаменти давно б опинились на звалищі

На початку 90-х рр. минулого століття Латишеву вдалося дістати інформацію із архівів КДБ, яку він намагається оприлюднити уже протягом кількох років.

– Це сталося після серпневих подій 1991 року. Мені видали спецпропуск для ознайомлення з секретними документами про Леніна. Влада хотіла знайти причину перевороту в минулому. Я зранку до вечора сидів в архівах, і у мене волосся ставало дибки. Адже я завжди вірив у Леніна, але після перших же тридцяти прочитаних документів був просто вражений, – розповідає історик.

За його словами, вождь пролетаріату ще на початку своєї політичної кар’єри виявляв особливу жорстокість до «ворогів» революції.

– Ленін зі Швейцарії у 1905 році закликав молодь у Петербурзі обливати кислотою поліцейських у натовпі, лити з верхніх поверхів окріп на солдатів, використовувати цвяхи щоб калічити коней, закидати вулиці «ручними бомбами». Як голова радянського уряду він розсилав по країні свої накази. У Нижній Новгород прийшов папір такого змісту: «Навести масовий терор, розстріляти і вивезти сотні повій, спаюючим солдатів, колишніх офіцерів... Ні хвилини зволікання». Варто тільки перечитати один із його наказів у Саратов: «Розстріляти змовників і тих хто вагається.

Окрім цього він, як не дивно, виявляв певну неповагу до російського народу.

- Русофобія Леніна сьогодні мало вивчена. Все це йде з дитинства. У нього в роду не було ні краплі російської крові. Мати його була німкенею з домішкою шведської і єврейської крові. Батько – наполовину калмик, наполовину чуваш. Ленін виховувався в дусі німецької педантичності і дисципліни. Мати постійно нагадувала йому: «російське – не гідне, вчися у німців», «російський дурень», «російські ідіоти». До речі, в своїх посланнях Ленін говорив про російський народ тільки в зневажливій формі. Одного разу вповноваженому радянському представнику в Швейцарії вождь наказав: «Російським дурням роздайте роботу: посилати сюди вирізки, а не випадкові номери (як робили ці ідіоти до цього) », – додає Латишев.

Особливою жорстокістю вирізнялись накази про покарання, які «вождь» виносив співвітчизникам.

Наприклад: «Спалити Баку повністю, брати заручників, ставити їх попереду наступаючих частин червоноармійців, стріляти їм у спини, посилати червоних туди, де діяли« зелені », вішати під виглядом« зелених »(ми потім на них і звалимо) чиновників, багатіїв, попів, куркулів, поміщиків. Виплачувати вбивцям по 100 тисяч рублів ... ». Окрім цього, гроші за «таємно повішеного» (перші «ленінські премії») виявлялися єдиними преміальними в країні. А на Кавказ Ленін періодично відправляв телеграми такого змісту: «Переріжемо всіх». За словами ленінознавця, знайдено офіційну телеграму вождя до Фрунзе з приводу «поголовного винищення козаків».

Ось які записки Леніна мені вдалося роздобути: «Я пропоную призначити слідство і розстріляти винних у неуважності»; «Раковський вимагає підводний човен. Треба дати два, призначивши відповідальну особа, моряка, поклавши на нього відповідальність і розстріляти у разі помилки». А ось один з листів Леніна до Сталіна: «Погрожуйте розстріломтелефоністу, який, завідуючи зв'язком, не може домогтися повної справності телефонного зв'язку зі мною». Ленін наполягав на розстрілах за «недбальство» і «нерозторопність».

Наприклад, 11 серпня 1918 він направив більшовикам до Пензи вказівку: «повісити (неодмінно повісити), щоб народ бачив», не менше 100 заможних селян. Для виконання страти підібрати «твердих людей». В кінці 1917 року, коли Ленін очолив уряд, він запропонував розстрілювати кожного десятого дармоїда. І це в період масового безробіття!

Загальновідомою залишається атеїстична концепція казарменого комунізму «вождя», проте дані з архівів проливають світло на справжню політику антирелігійності комуністів.

- Вождь ненавидів і громив тільки Російську православну церкву. Так, в день Миколи Чудотворця, коли не можна було працювати, Ленін видав наказ від 25 грудня 1919 року «Миритися з «Ніколою» – нерозумно, треба поставити на ноги все чека, щоб розстрілювати тих, хто не з’явився на роботу через«Ніколу» (тобто тих, хто пропустив суботник з вантаження дрів у вагони в день Миколая Чудотворця)».

У той же час Ленін дуже лояльно ставився до католицизму, буддизму, іудаїзму, мусульманства і навіть до сектантів. На початку 1918 року він мав намір заборонити православ'я, замінивши його католицьким віросповіданням.

Сьогодні історики висунули версію про психічну неврівноваженість головного комуніста, Латишев підтверджує ці слова.

– Його поведінка була більш ніж дивною. Наприклад, Ленін часто впадав у депресію, яка могла тривати тижнями. Він міг місяць нічого не робити, а потім його опановувала бурхлива діяльність. Про цей період Крупська писала: «Володя впадав в раж ...». А ще він був абсолютно позбавлений почуття гумору.

Окрім цього Бердяєв назвав його генієм лайливої мови. Ось кілька рядків з листа Леніна Сталіну і Каменєву від 4 лютого 1922 року: «Завжди встигнемо взяти лайно в експерти». Не можна «підтягувати сволот, які не бажають подавати звіти ...». «Привчіть цих виродків серйозно відповідати ...». На полях статей Рози Люксембург вождь робив помітки «ідіотка», «нікчема».

У радянських художніх фільмах можна часто спостерігати картину, де батько Союзу п'є морквяний чай без цукру з шматочком чорного хліба. Проте за словами історика, ним були виявлені документи, що свідчать про інше.

– Я знайшов папери, у яких було записано перелік продуктів, що закупалися для розкішних банкетів «вождя». Там була величезна кількість чорної і червоної ікри, делікатесної риби та інших ласощів. . У селищі Зубалово за розпорядженням Ілліча будували шикарні персональні дачі в умовах найжорстокішого голоду в країні. До революції він пив багато. У роки еміграції без пива за стіл не сідав. З 1921 року - кинув через хворобу. З тих пір до спиртного уже не торкався.

Як розповідає Латишев, ці дані є лише маленькою частиною того, що фанати червового тирана не знають про нього. Ці дані не розсекречені, через міцну позицію любові до радянщини, яку сповідують кремлівські пропагандисти. Так, у 2000 році вийшла збірка «В. І. Ленін. Невідомі документи». До виходу цього збірника, архіви КДБ продавали за кордон уже сфальсифікованими, аби не оприлюднювати правди і мати з цього чималі кошти.

Олександр Гуцул