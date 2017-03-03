Япона-мать: зустріч Парубія з фейковим японським міністром розсмішила мережу

03.03.2017 Поділитися

На сайті прес-служби Верховної Ради України припустилися фатальної помилки, описуючи зустріч голови Верховної Ради України Андрія Парубія з представником із Японії.

Про це на своїй сторнці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат Борислав Береза, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що у топовій новині на сайті ВРУ за середу, 1 березня, вказано, що "Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з державним міністром оборони паном Вакаямія Кенджі". Але відомо, що з серпня 2016 року міністром оборони Японії є жінка Томомі Інада.

Скріншот із сайту прес-служби ВРУ

Скріншот з сайту "Вікіпедія". Справжній міністр оборони Японії

"А ось із цієї хвилини детальніше, будь ласка. Так із ким зустрічався Андрій Парубій, якщо, згідно з "Вікіпедією", міністр оборони Японії – пані Томомі Інада? Так то був хлопчик, а в нашому випадку дівчинка?" – задався запитанням Береза.

Фото із зустрічі, на яких не видно справжнього міністра оборони Японії Томомі Інади

Також він зазначає, що якщо перекласти назву посади "State Minister of Defense" з англійської українською, то вона звучить як державний секретар, а не міністр, як написано на сайті ВРУ.

«Коллеги, исключительно из внешнеполитических соображений, подскажите кто-нибудь этому призёру конкурса на самую тупую морду, что даже, если у тебя есть секретная справка, на международных встречах нужно или вообще не трогать себя руками или потом необходимо незаметно приводить себя в первоначальный вид», – прокоментував фото Парубія з розстібнутою блискавкою на брюках Андрій Портнов у своєму Facebook.

"Але, наприклад, радник-посланець у посольстві називається counselor minister і він не є міністром. Так із ким же була зустріч?" – знову запитав Береза.

На його думку, у будь-якому випадку працівникам прес-служби спікера ВР варто вчити англійську мову.

У своїх коментарях користувачі соцмережі пожартували на цю тему, зазначивши, що Парубій і сам не знає, з ким зустрічався, а також назвали такий випадок "дном".