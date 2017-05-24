Ін’єкційний наркоман Головатий взявся захищати полтавців

24.05.2017 Поділитися

Ін’єкційний наркоман Ігор Педик (Головатий) віднедавна став іменувати себе правозахисником й імітувати відповідну діяльність. В ефірі місцевого телебачення «Лтава» Педика чомусь підписали саме як правозахисника, коли той обіцяв «контролювати дії міської влади й компетентних органів».

Рівень журналістів ОДТРК «Лтава»

Ігор Педик (31.01. 2001 року змінив прізвище на Головатий) – ін’єкційний наркоман, із 1999 року періодично вживає наркотичні речовини. Із 2002 має наркозалежність – вживає трамадол, коноплю, медпрепарати з кодеїном і барбітуратами. Із 28.09.2009 року – під диспансерним наглядом. Лікувався на замісній метадоновій терапії. Про це відомо з медичної картки хворого, скрин якої є в розпорядженні «ОБ».

Раніше Педик обіймав неіснуючу посаду помічника депутата Полтавської міської ради від «БПП» хворого на шизофренію і реактивний психоз Сергія Чередніченка. Міський голова Олександр Мамай тоді зазначав, що відповідна посада ще не була затверджена.

Зазначимо, психічнохворого Чередніченка вигнали з партії через неадекватні дії. Керівник фракції «БПП» у Полтавській міськраді Андрій Матковський на відео підтвердив, що в Чередніченка дійсно є довідка (про хворобу – ред.), а вигнали його через поведінку, зокрема на прохання ЗМІ (викривальні статті «ОБ» – ред.).

Після складання мандату й невдалої спроби труїти щурів і шкідників, Чередніченко зайнявся збором данини з нелегальних перевізників у Полтаві.