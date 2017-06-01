ЄС розпочав наймасштабнішу програму боротьби з корупцією в Україні
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Датське агентство міжнародного розвитку вже розпочало реалізацію програми. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган, пише «РБК-Україна».
– Ми офіційно відкриваємо євросоюзну ініціативу по боротьбі з корупцією в Україні, найбільшу програму підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією на даний момент, – заявив Ган.
За його словами, Датське агентство міжнародного розвитку вже розпочало реалізацію відповідної програми. У свою чергу консультативна місія ЄС також починає залучення міжнародних експертів до програми.
Довідково: антикорупційна ініціатива ЄС покликана посилити здатність новоутворених антикорупційних інституцій зміцнити зовнішній контроль за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства і ЗМІ.
Відділ моніторингу