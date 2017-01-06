Юні колядники привітали полтавців з Різдвом театралізованим дійством

06.01.2017 Поділитися

На Театральній площі, що біля Драмтеатру імені М.В. Гоголя пройшло різдвяне театралізоване дійство «Із колядками йдемо-добру звістку несемо!»

Юні колядники заспівали як традиційних пісень, так і маловідомих українцям. Також у рамках заходу пройшов розіграш солодких подарунків маленьким глядачам.

Загалом, такий концерт вже став традиційним для Полтави. Проходять він 6 січня, у переддень Різдва. Щороку він збирає сотні глядачів. Сьогоднішнє свято не стало винятком. Попри похолодання та сніг на захід завітало близько чимало полтавців.

Віктор Карпенко