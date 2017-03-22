Юні полтавці представили мистецтво оком дитини

22.03.2017 Поділитися

У залі Саші Путрі Полтавської галереї мистецтв імені Ярошенка відкрили виставку робіт вихованців студії образотворчого мистецтва школи «Юний європеєць». Серед студійців — діти різних вікових категорій. Дітлахи презентували близько 100 робіт, виконаних у різних техніках малювання.

За словами керівника студії Людмили Безрукової, дітям дуже подобається відвідувати заняття з образотворчого мистецтва.

– Чи то спеціальне завдання, чи вільна тема — діти вкладають у свої роботи душу. Освоюють різні стилі й техніки малювання: портрети, натюрморти, пейзажі, етюди. В їхніх роботах можна побачити, якими в дитячій уяві постають домашні тварини й птахи – Безрукова.

Кожна з представлених на виставці робіт по-своєму привертає увагу. Частину експозиції займають доробки наймолодших учнів студії (4-5 років), а також роботи призерів дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва «Я-Україна», що проводився «Фондом захисту і підтримки талановитих дітей» імені А. Кукоби (Єлизавета Мяло — 3 місце, Марина Лугова — 1 місце).

На відкритті виставки товаришів привітали вихованці школи «Юний європеєць» — переможці чисельних конкурсів танців, вокалісти й музиканти.

Віктор Карпенко