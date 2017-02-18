Юні полтавці презентували виставку для дітей з обмеженими можливостями

18.02.2017 Поділитися

Під час виставки «Ми діти твої, Україно!» «творча лабораторія Алли Бережної» презентувала доробки власних вихованців.

Роботи юних митців виконані у різних техніках, різними матеріалами. За словами керівниці «Лабораторії» Алли Бережної, творити може кожна дитина, кожна людина. Віршами, піснею, танком або малюючи.

– Дуже багато надзвичайно талановитих дітей у нас розкрилося. Ми вже декілька років представляємо свої роботи на різноманітних конкурсах, де постійно беремо призові місця – Бережна.

В рамках загальної експозиції роботам одному з учнів цієї студії Іванові Закаблуку належить окреме місце. Він – переможець конкурсів для дітей з обмеженими можливостями, має 2 нагороди «Золота Ніка».

За словами Алли Бережної, такі її вихованці є прикладом для усіх дітей з обмеженими можливостями.

Виставка представлена у залі імені Саші Путрі у Полтавській галереї мистецтв. Діятиме вона протягом місяця.

Віктор Карпенко