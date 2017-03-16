Юні полтавці презентували виставку про єдність Криму та України

16.03.2017 Поділитися

У прес-центрі Полтавської галереї мистецтв імені Ярошенка відкрилася виставка в рамках конкурсу дитячого малюнку «Крим – це Україна».

Конкурс тривав з 20 січня по 20 лютого 2017 року. Громадська організація «КримSOS» та центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організували його з нагоди Дня Автономної Республіки Крим та Дня Соборності України. Учасників акції нагородили грамотами та солодкими подарунками.

У цьому конкурсі взяли участь майже 300 юних художників. Організатори відзначили творчий підхід дітей до виконання робіт. Визначити призерів конкурсу виявилось досить нелегко, адже роботи дітей вражають креативністю, яскравими барвами і розмаїттям ідей.

Віктор Карпенко