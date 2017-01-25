Юні полтавські художники представили власну «Дивовижну зиму»

25.01.2017 Поділитися

Вихованці мистецької студії «Колограй» презентували виставку творчого доробку «Дивовижна зима».

Організатори зазначають, що ця виставка є творчим дебютом юних митців. Роботи яскраві і самобутні. Споглядання цих робіт обов’язково піднімає настрій і вселяє віру у добро і мир.

– Перша виставка — це смілива заявка маленьких художників про себе як творчих особистостей, це повідомлення у Всесвіт про своє особисте бачення буття. Найменшому учасникові виставки лише 2,5 років, а найстаршому – 14, – говорить керівник мистецької студії Оксана Бєлявська.

За її словами, пріоритетом роботи є свобода дитини, індивідуальний підхід, необмеженість у власному виборі засобів для самовираження.

Виставка діє у Полтавському літературно-меморіальному музеї І.Котляревського. То ж, кожен охочий протягом місяця може ближче познайомитися з творчістю дітлахів.

Віктор Карпенко