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Юні полтавські художники провели пленер у музеї Панаса Мирного

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Юні полтавські художники провели пленер у музеї Панаса Мирного

Юні полтавські художники взяли участь у конкурсі пленерного живопису для учнів закладів позашкільної освіти.

Митці використали при цьому різні засоби: олія, акрил, гуаш, акварель. За словами організаторів заходу, такі дійства покликані заохочувати дітей розвиватися у всіх планах та допомогти визначитися з майбутньою професією.

По закінченню пленеру всі учасники отримали сертифікати про участь.

Організатори зазначають, що переможців нагородять на День міста, 23 вересня. Також відбудеться виставка робіт усіх учасників.

Віктор Карпенко

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