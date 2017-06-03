Юні полтавські художники провели пленер у музеї Панаса Мирного

03.06.2017 Поділитися

Юні полтавські художники взяли участь у конкурсі пленерного живопису для учнів закладів позашкільної освіти.

Митці використали при цьому різні засоби: олія, акрил, гуаш, акварель. За словами організаторів заходу, такі дійства покликані заохочувати дітей розвиватися у всіх планах та допомогти визначитися з майбутньою професією.

По закінченню пленеру всі учасники отримали сертифікати про участь.

Організатори зазначають, що переможців нагородять на День міста, 23 вересня. Також відбудеться виставка робіт усіх учасників.

Віктор Карпенко