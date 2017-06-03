Юні полтавські художники провели пленер у музеї Панаса Мирного
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Юні полтавські художники взяли участь у конкурсі пленерного живопису для учнів закладів позашкільної освіти.
Митці використали при цьому різні засоби: олія, акрил, гуаш, акварель. За словами організаторів заходу, такі дійства покликані заохочувати дітей розвиватися у всіх планах та допомогти визначитися з майбутньою професією.
По закінченню пленеру всі учасники отримали сертифікати про участь.
Організатори зазначають, що переможців нагородять на День міста, 23 вересня. Також відбудеться виставка робіт усіх учасників.
Віктор Карпенко