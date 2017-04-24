Юні театрали презентували виставу в Лубнах

24.04.2017 Поділитися

У Лубенському єврейському центрі юні актори театру «Pі» презентували виставу «Про річку Сулу та сріблястого карася». Глядачами першого показу стали відвідувачі недільної школи Хеседу «Шофар» та діти з Лубенського протитуберекульозного санаторію.

«Актори театру «Pі»- волонтери громадської організації, вони навчаються у різних школах та є активними учасниками наших ініціатив і ми вирішили допомогти їм створити власний проект. Театральна постановка це - перший досвід і у дітей, і у нас, дорослих. Два місяці ми разом репетирували, створювали декорації, вчили танці. Ми вдячні за підтримку адміністрації школи №10, центральній районній бібліотеці імені Володимира Малика та за фінансову допомогу народному депутату України Костянтину Іщейкіну», – розповіла голова ГО «PRєDKI» Валентина Ляшенко.

Громадська активістка Тетяна Сафронова зазначила, що:«Ми хотіли, щоб наша вистава була цікавою та веселою і водночас звертала увагу на важливі речі – екологічні та моральні проблеми. І дуже раді, що перший показ сподобався і глядачам, і артистам».

«Наш центр працює для лубенців різного віку і його двері завжди відкриті для суспільно корисних починань, які допомагають людям зрозуміти один одного та змінюють життя на краще», – зазначила керівник програм Хеседа «Шофар» Любов Перебийнос.

За матеріалами http://np.pl.ua/