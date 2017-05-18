З 1 жовтня українці знову платитимуть більше за газ

18.05.2017 Поділитися

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України Міненерго до 1 липня зобов’язане оприлюднити нову ціну на газ за «імпортним паритетом», який вступить в силу з 1 жовтня 2017.

Про це заявив на своїй сторінці у «Фейсбук» колишній міністр питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

– Так ось, за оцінкою нова і свіжа «європейська» ціна з «німецького хаба» для споживача буде в районі 8300 грн за тис м куб – Кучеренко.

При цьому важливо не забувати що:

1. І при старій ціні 70 відсотків розрахунків за газ йдуть через субсидії та пільги і лише 30 відсотків платиться «живцем».

2. Нерозподілений прибуток Укргазвидобування на 1 квітня становить близько 25 мільярдів грн.

3. Очікуване зростання тарифів на тепло – плюс 20 відсотків.

4. Борги ТКЕ перед Нафтогазом складають 30 млрд грн.

Віктор Карпенко