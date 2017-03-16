З 60 млн га українських земель половина у приватній власності

16.03.2017 Поділитися

Площа України складає 60,4 млн га, з яких 31,1 млн га знаходиться у приватній власності. Тільки 10,4 млн га земель перебуває у державній власності. Такі цифри опублікував Держгеокадастр у своєму щомісячному звіті.

Так, із зареєстрованих у службі 41,5 млн га земель, 31,1 млн гектарів придбали собі приватні користувачі. Серед них фермери, підприємці. 10,4 млн га українських земель залишаються у власності держави.

Зі 100% землі 56% орендовані у приватних власників. 29% обробляється власниками. Ними є як окремі підприємці, так і державні компанії. 8% орендовані у держави. 7% земель не обробляються взагалі.

Інформація та аналіз базуються на офіційних даних, отриманих від 6 державних органів, які акумулюють інформацію щодо земельних відносин.

Віктор Карпенко