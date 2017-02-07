З березня для полтавців подорожчають квитки на потяги

07.02.2017 Поділитися

«Укрзалізниця» анонсувала подорожчання квитків з початку березня цього року.

Підвищення цін стосується усіх категорій і класів вагонів. Наприклад, зараз за купейний квиток з Полтави до Києва пасажирам доведеться сплатити 225 грн. А вже з наступного місяця ціна становитиме 238 грн. Тобто, квитки збільшаться у ціні на 13 грн.

Підвищення вартості проїзду стосується не лише цін на залізничні переїзди. Ми також писали про те, що ціни на полтавські продукти знову відчутно зросли. Експерти відзначають, що уряд не був готовий до такого стрибку вартості продовольчих товарів.

Олександр Гуцул