З картоплею на городі чи на пляжах Еміратів: травневі свята для українців

28.04.2017 Поділитися

Цього року на травневі свята українці матимуть чотири вихідних. За традицією у ці дні ходили на шашлики, порали город. Який зараз відпочинок можуть собі дозволити люди? До речі, наступні вихідні також будуть тривати чотири дні.

Третю частину травня ми будемо відпочивати. У той час, колиу багатьох країнах відзначається міжнародне свято – День праці, ми його за старим зразком називаємо Днем міжнародної солідарності трудящих.

Завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук УкраїниВадим Васютинський повідомив про зміну ставлення до цього свята.

Раніше ставлення до цього свята було позитивним. А зараз його святкують лише люди антирадянські, які налаштовані дуже негативно до сучасної України, та прорадянські, які згадують минуле. Хоча за часів СРСР головним святом вважалася дата Жовтневої революції.

Куди їдуть українці на травневі вихідні?

Останніми роками на початку травня дщо зріс попит на путівки за кордон. Найпопулярнішими напрямками залишаються морські курорти Туреччини та Єгипту. А є навіть такі, які можуть собі дозволити подорож до Об’єднаних Арабських Еміратів.

В Україні лідерські позиції як завжди займають Закарпаття, Галичиа. Сервіс там різного рівня та класу. Серед нових туристичних напрямків є Полтава та Вінниця, які є дешевшими за інші області й там справді є що подивитися.

Квитки на найпопулярніші напрямки розкуплені ще на початку квітня. Подорожчало житло. Так, у звичайні дні у Львові можна зняти 1-кімнатну квартиру за 300-350 гривень, а в святкові дні ціни можуть піднятися навіть утричі.