За 11,5 млн грн збудують «деконструктивний» полтавський центр надання адмінпослуг

07.06.2017 Поділитися

Управління капбуду Полтавської ОДА замовила в одеської «Dekart Studio» архітектурий проект нового Центру надання адмінпослуг (ЦНАП). За цей проект сплатили 475 000 грн. Цікаво, що маловідома одеська студія перемогла в конкурсі, який ніхто не оголошував.

Наміри побудувати такий центр стали відомими в січні цього року, коли у соцмережах опублікували ескізи від вищезнагаданої студії.

Однак управління капітального будівництва вже опублікувало звіт про підписаний договор на розробку проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту експертизи по об'єкту. На даний момент УКБ вже сплатило 30% від вартості робіт в якості передоплати (142 500 грн).

Приблизну вартість будівництва оцінили в 11 500 000 грн. За задумом дизайнерів, це буде «складна деконструктивного форма, яка втілює нове обличчя сервісних центрів і нового підходу в діалозі влади і людей».

На офіційних сторінках «Dekart Studio» в соцмережах зазначено, що студія виграла конкурс на розробку проекту ЦНАП. Але коли проводився цей конкурс, ким і на яких умовах – невідомо. Ніякої інформації з цього приводу в Полтавській ОДА не розголошували.

Віктор Карпенко