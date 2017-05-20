За 1,5 місяці нересту зафіксувано порушень на 34,6 млн грн, ̶ Держрибагентство

20.05.2017 Поділитися

Держрибагентство підвело підсумки зафіксованих правопорушень за перші 1,5 місяці нерестової заборони на вилов риби. Було виявлено 3900 порушень, що завдали збитків, на суму 34,6 млн грн.

Станом на 17 травня рибоохоронними патрулями та органами рибоохорони було проведено 2094 рейди по всіх областях України, виявлено 3900 порушень правил рибальства, вилучено 20,6 тис кг водних біоресурсів та 6939 заборонених знарядь лову, затримано 117 транспортних засобів.

«Сума збитків, завданих рибному господарству, які було зафіксовано у 2017 році за 1,5 місяці – 34,6 млн грн. З них 32,2 млн – зафіксував Чорноморський рибоохоронний патруль в районі Чорного моря Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей, ̶ повідомив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів. Для порівняння, за весь період нересту 2016 році, близько 3-х місяців, в Україні було зафіксовано 7,1 тис порушень. Проте загальна сума збитків за 3 місяці була в 7 разів нижча, ніж той результат, що маємо зараз – 7, 3 млн грн».

Встановлено, що областями, де найактивніше проводились рибоохоронні заходи є ті регіони, де вже запущено рибоохоронний патруль. Йдеться про Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Рівненську, Полтавську, Одеську області та Чорноморське басейнове управління.

В деяких областях переважна більшість порушень була зафіксована, коли рибалки лише виходили на воду та ще не встигли виловити біоресурсів (риби). Відповідно, кількість порушень є значною, але сума збитків – мінімальна. Зокрема, така ситуація спостерігаються у Вінницькій області, на Волині та Львівщині.

«Дотримання рибалками-любителями та промисловиками правил є надзвичайно важливим під час нересту. Кожен повинен починати з себе – не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені порушення як на водоймах, так і на ринках», – наголосив Ковалів.

Держрибагентство закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись визначених правил рибальства. Якщо ви стали свідком правопорушення на воді, просимо невідкладно повідомляти на телефон всеукраїнської безкоштовної «гарячої» лінії 0-800-50-52-50.

Нерестова заборона на вилов риби в більшості областей України розпочалася 1 квітня і триватиме до середини липня.

Станом на середину травня, в 13 регіонах України розпочав роботу рибоохоронний патруль. Йдеться про Київську, Івано-Франківську, Миколаївську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Одеську, Дніпропетровську, Закарпатську, Чернівецьку, Луганську, Полтавську області та Чорноморське басейнове управління.