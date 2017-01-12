За 2016 рік небойові втрати ЗСУ перевищили втрати на фронті

12.01.2017 Поділитися

256 бійців склали втрати ЗСУ через самостріли, самогубство, пияцтво тощо. Це на 45 військових більше, ніж загинуло внаслідок бойових дій за цей період, повідомили в Міністерстві оборони.

Із загальної кількості небойових втрат – 63 випадки самогубства.

Військовий психолог Андрій Кузинчук розповів про можливі причини такого кроку.

– Депресія, алкоголізм, неадаптованість до умов військових дій можуть підштовхнути солдата до подібного кроку. В першу чергу, опиняючись в польових умовах і під обстрілом, непідготована людина може втратити раціональне мислення і піддатися інстинктивній поведінці. Довге перебування у такому стані часто стає причиною думок про самогубство, – розповів він.

Як стверджують самі солдати, цій статистиці не можна довіряти на всі 100%, адже не кожен випадок самогубства пов’язаний з планами звести рахунки з життям.

За статистикою, оприлюдненою головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом, з початку бойових дій на Донбасі майже 1300 чоловіків померли від причин, що не пов’язані з бойовими втратами. 259 – через суїцид.

Олександр Гуцул