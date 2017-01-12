За 2016 рік небойові втрати ЗСУ перевищили втрати на фронті
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256 бійців склали втрати ЗСУ через самостріли, самогубство, пияцтво тощо. Це на 45 військових більше, ніж загинуло внаслідок бойових дій за цей період, повідомили в Міністерстві оборони.
Із загальної кількості небойових втрат – 63 випадки самогубства.
Військовий психолог Андрій Кузинчук розповів про можливі причини такого кроку.
– Депресія, алкоголізм, неадаптованість до умов військових дій можуть підштовхнути солдата до подібного кроку. В першу чергу, опиняючись в польових умовах і під обстрілом, непідготована людина може втратити раціональне мислення і піддатися інстинктивній поведінці. Довге перебування у такому стані часто стає причиною думок про самогубство, – розповів він.
Як стверджують самі солдати, цій статистиці не можна довіряти на всі 100%, адже не кожен випадок самогубства пов’язаний з планами звести рахунки з життям.
За статистикою, оприлюдненою головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом, з початку бойових дій на Донбасі майже 1300 чоловіків померли від причин, що не пов’язані з бойовими втратами. 259 – через суїцид.
Олександр Гуцул