За 26 років українців поменшало більш ніж на 9 млн осіб

21.03.2017 Поділитися

Кількість населення в Україні станом на 1 лютого склала 42,558 мільйона осіб – це на 26 тисяч менше, аніж станом на 1 січня. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За перший місяць нового року було зафіксовано позитивний міграційний приріст (+1421 особа), однак через від'ємний природній приріст (різниця між померлими на новонародженими) кількість населення України скоротилась на 26 216 осіб.

Якщо аналізувати динаміку, то кожних 5 років, починаючи з 1995 року, населення нашої країни скорочувалось приблизно на 2 мільйони осіб. Щоправда, різниця між 2010 і 2015 роком спричинена не природними факторами, а окупацією частини нашої країни Росією.

В той же час дані Держстату свідчать про одну позитивну тенденцію – якщо у 2000-2005 роках показник природного приросту сягав -7,6 особи на 1000 населення, то зараз цей показник, хоча й залишається від'ємним, зріс до -4,2 особи/1000 населення.

Віктор Карпенко