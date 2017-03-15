За 6 тис $ хабара полтавський слідчий заплямував багатомільярдну реформу поліції (ОНОВЛЕНО)

15.03.2017 Поділитися

Зранку 15 березня «ОБ» писав, що співробітники полтавської прокуратури та СБУ Полтавської області затримали слідчого Октябрському відділі поліції ГУ НП в Полтавській області під час одержання хабара. Заначалося, що інспектор сектору превенції вимагав від жительки Полтави 6 тис. $ неправомірної вигоди. Гроші правоохоронець вимагав за вирішення питання про закриття кримінального провадження за фактом фальсифікації документів, повідомили сьогодні на офіційному сайті ГУ НП в Полтавській області.

За офіційною інформацією, інспектора затримали у службовому кабінеті під час одержання отримання хабаря.

Йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на реформу МВС у 2017 році закладено 46,14 млрд грн. Тоді як на Міноборони в умовах війни уряд виділив незначно більше – всього 64 млрд грн. А витрати у сфері освіти, медицини, науки та культури скоротив на 12%.