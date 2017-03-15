За 6 тис $ хабара полтавський слідчий заплямував багатомільярдну реформу поліції

15.03.2017 Поділитися

Працівники СБУ та прокуратури 14 березня в другій половині дня проводили слідчі дії в Октябрському відділі поліції ГУ НП в Полтавській області. Як вдалося дізнатися журналістам «ОБ» із власних джерел, причиною обшуку стало затримання на хабарі в 6 тис. $ слідчого Октябрського відділу.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Міністру внутрішніх справ Авакову «Азов» розширюватиме блокування «Сбербанку» на території України. Таку позицію лідер «Національного корпусу» нардеп Андрій Білецький озвучив попри те, що відділення «Сбербанку» є юридичними особами на території України і сплачують податки в держбюджет.

Нагадаємо, на реформу МВС у 2017 році закладено 46,14 млрд грн. Тоді як на Міноборони в умовах війни уряд виділив незначно більше – всього 64 млрд грн. А витрати у сфері освіти, медицини, науки та культури скоротив на 12%.