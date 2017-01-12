За 8,5 млн грн Горішні Плавні на 90% забезпечили місто LED-освітлюванням

12.01.2017 Поділитися

Горішньоплавненська міська рада витратила 8,5 млн грн на встановлення економних ламп освітлювання. Завдяки цьому у 90% міста вночі працюють LED-світильники.

Як повідомили у тамтешній міськраді журналістам «Останнього Бастіону», у середньому одна лампа коштує від 4 до 9 тис. грн. Вартість залежить від виробника. По Горішніх Плавнях встановлені освітлювальні лампи американських, корейських та китайських компаній.

Частину з 8,5 млн грн виділили з міського бюджету. Іншу частина – кредитні кошти. 10% території міста, де залишаються старі натрієві лампи – приватний сектор. У мікрорайоні Піддубне, де переважно населення живе у приватному секторі, вже почали заміняти освітлювання. Там замінили лампи по вулиці Дніпровській, Короленка, Хвойній, Сосновій, пров. Панаса Мирного, Степовому.

Загалом, у мікрорайоні встановили 80 нових оцинкованих опор та 105 сучасних енергозберігальних світильників. Протяжність облаштованої мережі зовнішнього освітлення становить більше 3 км. Вартість проекту для Піддубного склала близько 1,4 млн грн.

Віктор Карпенко