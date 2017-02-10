За січень міжнародні резерви Нацбанку зменшилися до $4 млрд

10.02.2017 Поділитися

За перший місяць 2017 року чисті міжнародні резерви НБУ знизилися на 4,4% до 4,036 млрд доларів США – зазначають у «Слово і Діло».

Повідомляється, що чисті міжнародні резерви НБУ в січні знизилися з $4,224 млрд до $4,036 млрд.

Для порівняння, у 2016 році чисті резерви збільшилися в 3,2 рази до $4,2 млрд.

В цілому золотовалютні резерви Нацбанку в 2016 році збільшилися на 17%, або на 2,2 млрд доларів до 15,539 млрд доларів. У 2016 році НБУ поповнив золотовалютні резерви на $1,7 млрд за рахунок покупки валюти на міжбанківському валютному ринку.

Відділ моніторингу