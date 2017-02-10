За тиждень надзвичайники врятували більше 100 полтавців від переохолодження

10.02.2017 Поділитися

Скоро минає 2 місяці зі старту роботи пересувних наметів обігріву на Полтавщині. За цей період вони допомогли більше, як 920 особам.

За цей тиждень волонтери та ДСНС-ники прийняли більше 100 полтавців у цих наметах. Там постраждалі отримали безкоштовний чай, їжу та тимчасовий нічліг – повідомляють в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА.

У службі повідомляють, що за минулу добу до 113 діючих пунктів обігріву звернулося 18 осіб.

Нагадаємо, по області діє 113 пунктів обігріву. 4 з них - у Полтаві за адресами: вул. Великотирнівська, 1а; вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39 (у приміщенні Подільської районної ради). У Кременчуці таких пунктів 6. 1-ша міська лікарня вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1, 2-га міська лікарня вул. Манагарова, 7, 3-тя міська лікарня вул. Павлова, 2, проспект Свободи, 130, вул. Кузнечна, 10/2 та біля залізничного вокзалу.

Відділ моніторингу