​За три тижні нерестової заборони рибоохоронний патруль Полтавщини зафіксував порушень зі збитками на 306 тис грн.

24.04.2017 Поділитися

З 1 по 20 квітня посиленого патрулювання водойм та водосховищ області рибоохоронний патруль Полтавщини провів 39 рибоохоронних рейдів та викрив 152 порушення правил рибальства. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала більше 306 тис грн.

Порушники виловили 902 кг риби в кількості: плітка – 935 екз., карась сріблястий – 500 екз., лящ – 338 екз., сазан – 29 екз., судак – 6 екз., щука – 29 екз., синець – 147 екз., плоскирка – 48 екз., білизна – 2 екз., окунь – 2 екз., карась – 428 екз., короп – 8 екз., тарань – 5 екз., верховодка – 26 екз. Незаконний вилов здійснювався з використанням ліскових та мисинових сіток, «Павука». В рамках проведених рибоохоронних заходів патрульними вилучено 17 транспортних засобів та 169 незаконних знарядь лову.

«За цей період рибними патрульними Полтавщини зафіксовано 30 грубих порушень Правил рибальства. Вони містять в собі ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 249 ККУ, оскільки протиправними діями громадян було нанесено істотну шкоду рибному господарству. Вирішуються питання про направлення матеріалів в слідчі органи територіальних відділів Національної поліції Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей для внесення в ЄРДР. Справи будуть розглянуті в суді, а порушники отримають належне покарання», – прокоментувала начальник Полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич.

Також вона зазначила, що 106 кримінальних справ уже спрямовано в суд для притягнення порушників до відповідальності.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає не бути байдужими до рибних запасів та дотримуватись встановлених правил рибальства. У випадку, якщо ви помітили незаконний вилов риби або порушення правил збуту риби, прохання терміново повідомляти на «гарячу» лінію до управління Полтавського рибоохоронного патруля: (05366) 3-82-91, на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50 або писати на електронну адресу:pl.rp@darg.gov.ua.

Нагадаємо, з 1 квітня на водоймах області розпочалась нерестова заборона на вилов біоресурсів. Тривалість заборони залежить від типу водного об’єкта. Під час нерестової заборони дозволенийвилов лише з берега, лише в межах населеного пункту, лише дозволеними знаряддями лову – 1 вудкою/донкою з одним гачком або спінінгом, з дотримання норм вилову – до 3 кг/день на людину, лише в дозволених місцях; рибалка в природних нерестовищах категорично заборонена. Місця, де можна і де заборонено рибалити та чітка дата заборони на рибалку на конкретних водоймах визначені наказом №18 від 20.03.2017 року Управлінням Держрибагентства в Полтавській області за посиланням.