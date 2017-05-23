Забудовник провокує черговий кривавий конфлікт у Полтаві

23.05.2017 Поділитися

Забудовник ТОВ «Новос Девелопмент», афільований із депутатом Полтавської облради Ігорем Сіриком, провокує чергове кровопролиття в центрі Полтави.

15 червня забудовник має ввести в експлуатацію житловий комплекс по вул. Ляхова, 10, збудований із численними порушеннями норм прибудинкової території, пожежної безпеки тощо.

На фото Ігор Сігик

Під будівництво цього ЖК у 2015 році були нагнані тітушки, кишенькові правоохоронці та батальйон спецпризначення «Полтава». Силовики діяли в інтересах Сірика. Заблоковували мешканцям Ляхова, 12, а, підїзд до будинку і пересування, провокували сутички, залякували.

У ході тих подій кілька жильців отримали тілесні ушкодження. Натомість відстояли в забудовника, тітішок і куплених силовиків свої права, гідність і прибудинкову територію.

Історія мешканців по вул. Ляхова повторилася у подіях навколо «Газетної арки». Депутат-забудовник Степаненко використовувала той самий арсенал: нагнані тітушки, провокатори, куплені правоохоронці, які під гаслом «Не допустити порушення громадського порядку» відверто боронили інтереси забудовника, силовики.

Якщо в подіях «Арки» хтось врятував правоохоронців від народного гніву, хтось не робитиме цього в ситуації з ЖК Сірика.

Начальник ГУНП у Полтавській області Олег Бех, начальник слідчого управління Сергій Чиж, смотрящий за економічними справами ГУНП Олег Максимович, чекати на початок політичного переслідування голови ОСББ по Ляхова, 12, а?

Анна Черниш