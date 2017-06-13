Забули про безвіз: авіакомпанії відмовляються реєструвати на рейси українські біометричні паспорти

13.06.2017 Поділитися

Недивлячись на те, що безвіз вже діє третій день і близько 3 тис. українців уже перетнули кордон лише за біометричними паспортами, авіакомпанії досі відмовляються реєструвати українців на рейси до Європи, пише Андрій Портнов у своєму «Фейсбук».

За його словами, керівництво країни «забуло» повідомити закордонним авіакомпаніям, що у нас з ЄС - безвіз.

- Ихэлектронные системы до сих пор не в курсе, что у нас безвиз и не пропускают украинский биометрический паспорт ещё до паспортного контроля на стадии регистрации на рейс, - Портнов.

Віктор Карпенко