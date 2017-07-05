Замгендиректора ProZorro Сазонова збагатилася квартирою в окупованому Донецьку і має мільйони на рахунках

05.07.2017 Поділитися

Заступник генерального директора з фінансових питань державного підприємства «ProZorro» Тетяна Сазонова в 2016 році стала власницею квартири в непідконтрольному українській владі Донецьку. Про це повідомляють «Новости Донбасса».

Квартиру Сазонова вказала в декларації за 2016 рік. У документі йдеться про те, що 25 лютого 2016 року вона отримала права на квартиру в Донецьку загальною площею 253,9 квадратних метрів.

Сазонова, спільно з чоловіком, з 2005 року володіє ще однією квартирою в Донецьку площею 69,3 кв. м і вартістю 148 тисяч 387 гривень.

29 червня 2017 року Сазонова купила квартиру і в Києві загальною площею 181 кв. м. вартістю 1 мільйон 718 тисяч 500 гривень.

Крім того, в е-декларації Сазонова вказала два автомобіля: BMW X5 3.0SI 2008 року випуску і Land Rover Range Rover Evoque 2015 р. За минулий рік на держпідприємстві вона отримала 71 тисячу 339 гривень зарплати і 28 тисяч як інший дохід.

У той же час у відсотках Сазонова отримала 4 мільйони 741 тисяч 318 гривень. Всі свої гроші заступник гендиректора тримає на рахунках в банках, а саме: 23 тисяч 848 гривень, 343 тисяч 554 доларів, 64 тисяч 656 євро. 980 тисяч доларів вона позичила третім особам, зазначає «Politoboz».