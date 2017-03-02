Замголови «Укравтодору» погоджував «відкат» із виділених на ремонт доріг 2 млрд грн (ВІДЕО)

02.03.2017 Поділитися

Чоловік, схожий на заступника глави «Укравтодору» Володимира Сущенко, потрапив в скандал з розподілом двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво в 2017 році. Відомий блогер Олександр Долгий опублікував відео, де чиновник обговорює дорожній бюджет і домовляється про «відкат».

«Хочете знати, чому в Україні погані дороги? На відео чоловік схожий заступник глави «Укравтодору» Володимира Миколайовича Сущенко. Видно, що він домовляється про розподіл двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво і суми, яку він розраховує отримати в якості «відкату», – пише Долгий в описі відео, яке він опублікував.

«У другій частині відео він (Сущенко) пояснює необхідність отримати ці кошти для реалізації своєї фантазії щодо володіння великим будинком в елітному районі Києва», – зазначає блогер.

За його даними, Сущенко пов'язаний з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Згідно з інформацією від джерела в «Укравтодорі», Сущенко виконує роль наглядача від Гройсмана за Новаком. Сущенко безпосередньо впливає на розподіл 35 мільярдів гривень, закладених в бюджет на реконструкцію доріг в 2017-му році, і використовує цю можливість в цілях особистого збагачення.

«Славомир Новак відмовляється співпрацювати з Сущенко настільки, що готовий покинути свій пост, не бажаючи бути причетним до корупційних схем Сущенко», – зазначає блогер і додає, що «в разі звільнення Сущенко з «Укравтодору», Гройсман втратить неформальний контроль за розподілом грошей з дорожнього фонду».

У розмові чоловік, ідентифікований блогером як Сущенко, заявив між іншим, що в автодорі «спілкуються з «Онуром», і вирішують тендер по ній, щоб компанія отримала змогу працювати» (на відео 1-43 хв).

Зазначимо, ONUR – турецька компанія, що побудує об'їзні дороги на трасі М-03 Київ-Харків під Красногорівкою (275-282 км) і Покровською Багачкою (221-228 км) в Полтавській області.

Ця компанія також отримала контракт на будівництво першої черги обходу Полтави (334-339 км). Загальна вартість цих всіх трьох лотів становить 3,918 млрд гривень. Проект фінансує Світовий банк, замовником робіт є «Укравтодор».

Нагадаємо, 1 березня Кабінет Міністрів затвердив проект будівництва автомобільної дороги в обхід Полтави загальною протяжністю 4,3 км за умови обов'язкового проведення екологічної експертизи в порядку, визначеному природоохоронним законодавством.

Проект передбачає будівництво автодороги загальною протяжністю 4,3 км в обхід Полтави, автодороги державного значення М-03 «Київ - Харків – Довжанський», автодороги М-22 «Полтава – Олександрія» та реконструкції М-03 «Київ – Харків – Довжанський», пише «Останній Бастіон».

Також «Останній Бастіон» зазначав Службі автомобільних доріг і обласному автодору в Полтавській області, що ямковий ремонт повинен виконувати підрядник з досвідом роботи, наявністю статутного капіталу і необхідної для виконання робіт техніки, а не одноденні фірми-прокладки з відмивання коштів.