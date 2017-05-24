Запуск 4G в Україні став ще ближчим – НКРЗІ

24.05.2017 Поділитися

Національна комісія регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) прийняла за основу зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 1800 МГц і схвалила пропозиції про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

– З огляду на чинну рентну плату в діапазоні 1800 МГц (23 тис. грн), стартову вартість ліцензії на використання 10 МГц (2x5 МГц) у всіх регіонах України пропонується визначити на рівні приблизно 265 млн грн, – зазначили у службі.

Крім того, Нацкомісія запропонувала внести зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, які б дозволили використовувати LTE-технології у діапазоні 1800 МГц. Раніше в НКРЗІ повідомляли, що тендер по впровадженню технології зв'язку 4G (LTE) відбудеться до жовтня 2017 року.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер по впровадженню технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року. Народні депутати вже внесли до Верховної Ради України законопроект про радіочастотний ресурс, який передбачає впровадження зв'язку стандарту LTE (4G) в Україні.

Відділ моніторингу