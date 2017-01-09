Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школярі зможуть відзавтра

09.01.2017 Поділитися

Вартість пробного ЗНО з одного предмета становить 129 грн.

З 10 по 31 січня всі охочі старшокласники зможуть подати заявку для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляють в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

З 10 січня 2017 року для учасників Полтавської, Сумської та Харківської областей розпочне функціонування сервіс реєстрації на пробне ЗНО-2017.

Ознайомитися з інформацію про особливості реєстрації на пробне ЗНО можна на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти в розділі «Пробне ЗНО-2017».

Згідно із затвердженим графіком, пробне ЗНО з української мови та літератури проходитиме 1 квітня, а з історії України, математики, біології, хімії, географії, фізики, з усіх іноземних мов – 8 квітня.

Документи для участі в справжньому ЗНО абітурієнти зможуть подати з 6 лютого до 17 березня на сайті українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Цьогорічне ЗНО випускників шкіл та осіб, які вступатимуть до вищих навчальних закладів розпочнеться 23 травня й триватиме до 16 червня. Відповідні дати визначені наказом МОН, яким затверджений календарний план підготовки та проведення ЗНО в 2017 році.

Зокрема, основна сесія зовнішнього оцінювання розпочнеться проведенням тесту з української мови і літератури.