Зарплатний сексизм: полтавські чоловіки заробляють майже на 30% більше, ніж жінки

10.06.2017 Поділитися

Середня зарплата штатного працівника-чоловіка в I кварталі 2017 становила 7 160 грн, що на 27,5% більше, ніж середня зарплата штатного працівника-жінки. Про це повідомляє обласне управління Держстатистики.

За підсумками I кварталу цього року, середня зарплата штатного працівника-жінки становить 5 612 грн.

При цьому, такий розрив в обсязі зарплат не характерний для всіх видів економічної діяльності. Наприклад, в області операцій з нерухомістю працівники-жінки отримують в середньому 5 266 грн, що лише на 257 грн менше працівників-чоловіків, в освітній сфері – 5 247 грн, що на 181 грн менше працівників-чоловіків.

Втім, найбільший розрив за цим показником спостерігається в області фінансової на страхову діяльність 9 793 грн середньої зарплати у жінки проти 16 118 грн середньої зарплати чоловіка.

Як зазначає Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в квітні 2017 по порівнянні з березнем 2017 року зменшилася на 1,4%, в річному вимірі збільшилася – на 36%, склавши 6 659 грн, тоді як в березні – 6 752 грн, лютому – 6 209 грн, в січні – 6 008 грн.

Середня заробітна плата в Україні сьогодні становить 6 600 грн, а до кінця року цей показник може вирости до 7 100 грн.

Віктор Карпенко